韓劇《優雅的朋友們》 再揭上流夫妻中年危機　女醫生被勒索牽起謀殺疑雲

▲ 韓劇《優雅的朋友們》懸疑劇情背後，探討夫妻關係和中年危機。（Viu HK提供）

已在煲劇平台黃Viu開播了6集的韓國JTBC電視台新劇《優雅的朋友們》，被韓媒形容為「《夫妻的世界》2.0」。

其實相對於《夫妻的世界》把重點放在丈夫出軌、老婆報復的手段上，此劇更側重兇案背後誰是兇手的疑雲。

兩劇共通點是刻劃出生活豐足的一群，一樣難敵中年危機。

▲ 47歲獲封「韓劇元祖天后」的宋玧妸，她在劇中飾演精神科醫生南靜海。（影片截圖）

《優雅的朋友們》由劉俊相、裴秀彬、金元海、金盛吳和鄭石勇飾演的5人幫為中心，這班40多歲的中年人，由大學年代開始認識，廿多年來依然經常聚會、飲酒談天。

面對着與妻子相處問題、工作壓力等，一班舊同學成為彼此的依靠，沒想到一宗死亡事件，意外為他們的平靜生活掀起風暴。

劇中多對夫妻的職業各有不同，大多是收入中上層人士，5人幫中的安宮哲（劉俊相飾）是炸雞飲食集團高層，太太南靜海（宋玧妸飾）是精神科醫生。

其好友之中，有人從事保險及汽車營銷，有人是成人電影導演，有人則當泌尿科院長。

▲ 韓多感飾演宮哲大學時期初戀女友海淑，消失20年忽然出現。（影片截圖）_

大學5人幫中年危機

怎料當公務員的萬植（金元海飾），一日突然心肌梗塞，猝死在巴士上。也因為他的死亡，讓消失20年的大學同學白海淑（韓多感飾）突然在喪禮出現，再次闖入這班舊同學的世界，令所有人的生活開始出現裂痕，甚至五人幫中各夫妻之間的秘密也逐漸浮現。

萬植死後，其妻子從他的手機記錄，懷疑他和靜海出軌。

其後更戲劇性的事情發生在靜海身上，她公餘去學高爾夫球期間，認識了新來的年輕高球教練。這位高大健碩的「小鮮肉」，曾經在她遭搶劫時護花，令她放下戒心。

怎料，一次酒吧相遇，靜海墮入教練的陷阱，昏迷醒來後，竟然一絲不掛身處他的床上。

▲ 李泰煥飾演高爾夫球教練，身材高大健碩，卻是個騙財騙色的賤男。(影片截圖）

床照成勒索手段

高球教練因得悉靜海是高收入人士，便拍下其裸照，還把照片傳給宮哲，又威迫她跟其交往，否則要付巨額分手費。事件最後竟演變成血案，到底誰是殺人兇手？

這宗涉及宮哲的懸疑血案，令他們想起20年前在大學時期也發生了類似事件。兩宗案究竟有沒有關連？在萬植喪禮上出現的海淑，亦是宮哲的初戀對象，她的回歸又會否令他和靜海已經脆弱的夫妻關係進一步破裂？

▲ 韓劇《優雅的朋友們》被韓媒形容為《夫妻的世界》及《天空城堡》混合體。（Viu提供）

此劇由《愛上變身情人》的宋賢旭導演，與《守望者》的朴孝妍、金景善編劇共同打造，雖然屬於限制級的尺度，涉及不倫關係和血案，依然務求劇情貼近日常生活。

此劇早前因疫情關係由5月延至7月播映，所以全劇已經拍畢，追劇的觀眾便不用擔心疫情變化而影響劇集的播映了。

Info

《優雅的朋友們》（共17集）

逢星期五及六深夜於煲劇平台黃Viu上架

撰文：胡慧雯