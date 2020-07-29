【機票退款】國泰免費取消10月31日前出發機票　一文看清9月10月機票退款安排

▲ 國泰宣布，2020年3月23日或之前訂購的、在10月31日前出發的機票均可獲免費退款。（相片：國泰FB）

許多巿民早已訂下秋季旅遊機票，卻萬料不到疫情持續半年之久。國泰英文版網站率先宣布，旅客在2020年3月23日或之前訂購的、在10月31日前出發的機票均可獲免費退款。

早前國泰因應疫情，已宣佈將免費退款的出發機票時期延長至8月31日。然而，因應疫情再度爆發而收到大量旅客退款要求，國泰於周一（27日）將時期延長兩個月，至10月31日，換句話說，出發日期為9月和10月的機票均可獲免費退款。

如何更改或取消預訂和申請退款

1.通過國泰航空網站，Apps或通過聯繫中心預訂

旅客可登錄「管理預訂」更改或取消機票及申請退款。至於尊尚逍遙通Vantage Pass、學生特惠機票和長者特惠機票，則可通過聯繫中心安排退款。

2.通過旅行社或第三方網站（例如Skyscanner）預訂

旅客可直接與他們聯繫以安排更改或取消機票和退款。國泰網站無法處理這些預訂的退款。

3.通過亞洲萬里通兌換機票

旅客可通過亞洲萬里通的在線表格更改或申請取消機票和申請退款。

注意事項：

1.更改或取消機票必須在出發前進行，否則需付no-show fee。

2.若更改機票，新機票出發日期必須在2021年9月30日或以前。

3.若旅客不想更改或取消機票，可將機票轉換成國泰信用額Cathay Credits，作日後兌換機票之用。

4.涉及美國地區的機票將需要7個工作日退款。其他則可能需要最多30個曆日。

5.免費取消政策不適用於已全部或部分退款的機票。

6.若旅客過去已經更改或重新發行機票，現在想免費取消機票，國泰將根據機票的首次發行日期、機票發行時的條件和修訂的旅行期限，以評估旅客的機票是否有資格獲免費取消和退款。

記者：陸明敏