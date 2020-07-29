【好人好事】30度烈日下馬灣執垃圾　男子全程無落水兼戴口罩淨灘

▲ 一名男子在酷熱天氣下，全程戴上口罩在深井馬灣執垃圾淨灘。

新冠肺炎疫情下，多了人去行山游水消暑，而郊外環境衞生更需要維繫。近日有網民分享，有一名男子在酷熱天氣下，全程戴上口罩在深井馬灣執垃圾淨灘，為男子的行為感到佩服，亦有不少網民大讚是好人好事，多謝他的付出。

據Facebook群組「真‧荃灣友」，有網民昨日發布一段短片。從影片可見，一名男子戴帽並穿上泳衣，同時戴著口罩，拿著垃圾袋在沙灘俯身執垃圾。

發帖者表示是「好人好事」，指一名男子在30多度炎夏之下，在深井馬灣碼頭幫手清潔海灘，並稱男子全程沒有落水，兼且戴上口罩，相當佩服：

好人好事，真心佩服呢位人兄，三十幾度下幫手清潔海灘，佢全程冇落水，兼帶上口罩。

不少網民留言感激男子的付出：「曬濃左，辛苦晒，好人一生平安」、「謝謝你～付出！辛苦了」也有人擔心男子會被陽光曬傷，希望他穿回上衣；有人就認為如男子熱到受不了，應該會下水降溫。

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責任編輯：李迦善