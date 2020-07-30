【愛的反面】離婚再成一世仇人 愛的反面可以恨得很盡

▲ 《開心速遞》截圖。

近日國際娛樂版最大花生新聞，當然為尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安柏赫特（Amber Heard），在尊尼控告英國報章案件中的互揭臭史，「劇情」有驚人的暴力，難以想像一對巨星夫婦，曾經愛到天轟地裂，一反面，可以成個豬肚反轉！

前日，與專處理離婚官司的N律師午餐，佢笑笑口話：「碌Sir，都係你醒，知道『老婆永遠是對的』，仲將口號黐喺銀包日日袋住，難怪可以慶祝三十六周年結婚紀念嘞。不過，呢個世界，離婚潮流愈來愈如江水洪洪。不少夫妻呢頭讀完『照顧對方一生一世』誓言，轉個頭已打到飛起，搞到我愈來愈好生意！」

N佬客戶中，有不少名人，當然唔爆得名字，但案情則可以講吓。

班鬧離婚的男男女女，不少有頭有面有知名度。男的不少為富豪二代或專業人士，女的公眾形象也可能溫文優雅。點知……嘩！原來一反面，愛變恨時，可以去到咁盡。Johnny Depp及Amber Heard個案，其實任何大城市內，無日無之。尤其雙方有酒癮或藥癮，high high地時，絕對可以心狠手辣。

阿N處理過的，當然包括怨偶打交、扯頭髮、口咬……更甚，男將女最愛的名牌衣物皮草手袋剪爛。女的，則將男最心愛的名車刮花，珍藏名酒名畫及古籍，毁爛再放入浴缸用水浸，保證其無法復原。

全部離婚收場再成一世仇人，難以置信。愛的反面可以恨到咁癲，唉……

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