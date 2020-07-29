【新冠肺炎】血庫只餘3至4日存量　紅十字會籲市民捐血：捐血過程安全

▲ 紅十字會呼籲市民捐血。 （資料圖片）

受疫情影響，捐血的人次亦大減，紅十字會輸血服務中心行政及醫務總監李卓廣今日（29日）於節目《千禧年代》上表示，現時本港血庫存量相當低，中心只剩約3至4四日血用量，指捐血過程安全，籲巿民捐血。

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李卓廣提到疫情下，流動隊方面亦幾乎完全暫停，中心早前每日亦有大約500人捐血，但現時每日只錄得剩200多人捐血，使血庫存量低，當中O、A、B型血液庫存處於特別低的水平。

他續提到相信是因早前有確診者曾經捐血而影響，又明白市民擔心來捐血，但重申有關確診者的血液樣本中並無新型冠狀病毒，而且捐血過程安全，指相關人士很大機會是於其他時間感染。

他提到市民可以透過紅十字會的智能電話應用程式預約捐血時間，亦可選擇較少人的時段前往捐血。

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責任編輯：郭家穎