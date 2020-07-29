【全職爸爸】兒子常欠交功課揭患ADHD　爸爸不再責備放棄高層職員全職湊仔

▲ (受訪者提供圖片)

子女因專注不足及過度活躍症（ADHD）而學習成績差，家長未必察覺，最差可能破壞親子關係。徐嘉輝的兒子現時11歲，徐回想兒子唸小一時，常常欠交功課，要老師致電家長，打擾他開會。由於不理解兒子的情況，徐每次只會發洩般破口罵兒子，又罰過他面壁思過，令兒子不敢對他說話。

小一學年完結時，老師懷疑兒子有讀寫障礙，徐帶兒子檢查後發現患ADHD，他因而開始讀書和搜尋資料，了解該病後，對於以前無理責罵兒子十分內疚，故改變對兒子的態度，甚至在兩年前辭去跨國保險公司高層工作，回家全職照顧兒子。

老闆總找到人取代我，但只有我才做到爸爸的角色。

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徐生去年接受訪問時也表示，由於覺得小學階段是兒子「學做男人」的重要時刻，加上太太支持，終在2018年8月正式辭職，成為全職爸爸，辭職不久便跟兒子到台灣背包遊一個月，形容關係因而變得親密。

住不同民宿要自己執行李、洗衫摺衫，幫助到他學習自我管理；旅程中遇到突發問題也共同面對，是最好的身教。



他笑言過去曾因太少接觸兒子索抱被拒，惟如今關係變得十分親密，更換來一句「爸爸我愛你」，

這句話就是我做全職爸爸得到最好的人工。

他又指，做家長不用考試，惟現時社會氣氛像以子女能否進名校來評價家長，他認為家庭開心才是家長最佳的證書，

子女出生時家長都只希望他們開心健康，期望都是後加的，家長應該毋忘初心，等同子女沒有期望過你要做CEO、有獨立屋。

作為全職爸爸，徐現時以鼓勵的態度引導兒子學習，平時更會與兒子一同運動，互相傾訴心事，兩人到台灣背包旅行期間，更令他發掘到兒子有相當的自理能力。

徐父最近獲選為「第一屆傑出AD/HD大使」，專注不足/過度活躍症（香港）協會主席伍敏姿指ADHD的黃金治療期為6至9歲，錯過了或導致子女學習和社交出現困難，影響將來事業甚至婚姻，希望徐父的故事可鼓勵其他家長。

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記者：徐紹軒