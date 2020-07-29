【新冠肺炎】新增24間確診人士到訪餐廳　有患者1日走訪10間麥當勞遍佈4區

▲ 新增24間餐廳曾有確診人士到訪。

新冠肺炎爆發第三波疫情，衞生防護中心最新公布確診新冠肺炎患者行蹤，新增24間食肆曾有確診人士到訪，其中第2180宗患者於1日內走訪過10間麥當勞，分店遍佈大埔、沙田、上水、粉嶺。

據衞生防護中心更新，再有24間食肆曾有確診者到訪。其中，第2180宗患者於7月21日到訪過10間麥當勞，包括：

大埔 新達廣場 麥當勞

大埔 太和廣場 麥當勞

沙田 置富第一城 麥當勞

沙田 沙田中心 麥當勞

沙田 希爾頓中心 麥當勞

沙田 沙田商業中心 麥當勞

北區 金誠樓 麥當勞

北區 彩園廣場 麥當勞

北區 海聯廣場 麥當勞

黃大仙 黃大仙中心 麥當勞

翻查資料，該名患者為49歲，住大圍嘉順苑，於7月19日出現病徵，7月23日確診，沒有外遊紀錄，為無源頭個案。

另外，還有14間新上榜食肆 （報告日期/ 曾有涉及個案 最後到訪的日期）：

大埔 大埔超級城 Cafe Polanka（21/07/2020）

屯門 屯門時代廣場 越棧（21/07/2020）

油尖旺 創興廣場 盈館（22/07/2020）

油尖旺 美麗華廣場2期 葡匯咪走雞葡國餐廳（22/07/2020）

北區 龍豐花園 唐記包點（19/07/2020）

油尖旺 海港城 cookedDeli by city'super（22/07/2020）

九龍城 獅子石道 19-21號地茂館燒味粥麵餐廳（18/07/2020）

九龍城 德裕閣 甜麥麥麵包西餅（23/07/2020）

沙田 金禧商場 大家樂（18/07/2020）

灣仔 合和中心 薈軒（25/07/2020）

屯門 蝴蝶廣場 太興（19/07/2020）

元朗 教育路 麗聲冰室（19/07/2020）

西貢 普通道14號A永和海鮮酒家（23/07/2020）

沙田 新城市廣場1期 鼎泰豐 台灣衛生福利部疾病管制署通報

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責任編輯：楊宛茜