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【外賣優惠】便當日子BENTO DAYS新張外賣7折　主打夏威夷風味丼物

休閒 11:32 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

5款人氣丼飯外賣7折，正合時機。(餐廳提供)

今日起全港食肆禁堂食，外賣專門店「便當日子BENTO DAYS」 開張得正合時機，並有新張外賣推廣優惠高達7折。店子主打夏威夷風味丼物 ，於北美地區盛行。現在透過各大網上外賣平台便可輕鬆安坐家中享用。

經典夏威夷丼配特製醬汁，原價$120、折後價$84。(餐廳提供)

適合夏日胃口的有全新登場5款夏威夷風味丼，當中包括3款帶濃濃海洋氣息、以海鮮為主的經典丼物：

1.「經典夏威夷丼配特製醬汁」(原價$120、折後價$84)

2.「三文魚牛油果丼配香辣醬」(原價$115、折後價$80.5)

3.「滿點7色海鮮丼配特製醬汁」(原價$137、折後價$95.9)

同時，亦推出以雞肉及素菜為主的「悠然雞丼配脆脆醬」(原價$111、折後價$77.7)及「素食丼配甜酸醬」(原價$98、折後價$68.6)，更可以追加配料達10款，包括吞拿魚、甜蝦、三文魚、小貝柱、牛油果、溫泉蛋等等，讓大家隨心所欲自由配搭自己的口味。

現凡於foodpanda(即日至8月22日)及Deliveroo(即日至8月28日)指定網上外賣平台消費滿$200，即可以7折價錢享用以上5款夏威夷風味丼。

記者：趙景隆

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