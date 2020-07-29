【心急港媽】無視疫情嚴重欲擺滿月宴　港媽心急搵場地：滿月酒可以點等？

▲ 有港媽無視疫情嚴重欲擺滿月宴，更直言「結婚可以等，滿月酒可以點等？」

新冠肺炎在香港爆發第三波疫情，大部分婚禮或宴會均需延期或取消，政府為控制疫情蔓延，甚至關閉大部分政府部門、限聚令收緊至2人及餐廳取消堂食等。不過，有家長不顧疫情嚴重，仍心急想為初生嬰兒舉辦滿月宴，直言「結婚可以等，滿月酒可以點等？」

一名港媽於Facebook群組「將軍澳主場」發帖，欲為新生嬰兒舉辦「滿月宴」，惟因為政府宣布「禁堂食」令，沒有餐廳提供場地舉行宴會，便心急向網民了解滿月宴場地，甚至強調滿月宴不能延期，

結婚可以等，滿月酒可以點等，唔同郊野公園。

網民批評︰生仔要考牌

雖然其後港媽否認為初生嬰兒的父母，最後更將帖文刪除。但帖文引來大批網民批評，指自私家長無視疫情嚴重，盲目講究傳統禮數，不理人群聚集帶來風險，恐會連累嬰兒及其他親友染疫，「唔擺滿月酒，個BB唔識大? 」、「宜家咁嘅時勢，仲諗擺滿月酒，想全家goodbye和累朋友就擺」及「咩環境啊擺酒有咩事BB最無辜」。

曾有40日大男嬰於滿月宴染疫

本港一名40日大沒有出遊的男嬰因在3月20日滿月宴上，被染疫親友抱過，及後開始咳嗽及發燒，最後於4月1日確診染疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君張竹君提醒市民，疫情嚴重期間，應盡量減少接觸長者、嬰兒及患慢性病病人。

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責任編輯︰王明芳