二合一廚房濾水龍頭連枱下濾水套裝  健康食水好幫手（附用家分享及購買連結）

家中廚房的水龍頭多久沒更換？你是否待裝修時才會考慮更換廚房水龍頭？相信不少人認為水龍頭沒有損壞便不用更換，但事實上，水龍頭經長時間使用，也會有各種細菌及污垢，影響食水安全。要從日常生活中保障健康，除了更換高品質的廚房水龍頭，亦可多認識水龍頭及其配件的選擇，以及考慮選用濾水器。

若能選對一個合適的水龍頭，便能成為你生活中的「好幫手」！

▲ 注重健康的你也不可忽略食水安全。

那麼，大家該如何選擇廚房水龍頭？其實一個令人滿意的廚房水龍頭包括以下四個元素：

一是實用，操作簡單輕鬆；

二是安全且具濾水功能，以確保水質乾淨；

三是慳位可配合家居布置；

四是國際品牌，具品質保證。

而德國品牌GROHE的皇牌產品——Blue Pure二合一廚房濾水龍頭不但結合了濾水及廚房水龍頭兩大功能，亦符合以上要點，能令你用得安心！

過濾水及冷熱水分兩條管道

GROHE Blue Pure二合一廚房濾水龍頭獲國際認證，能提供高水質及過濾效能，它可與不同的濾水系統相容，有效過濾水中的重金屬鉛、揮發性有機物及隱孢子蟲等雜質。

▲ 它特設額外的濾水開關，扭開左邊開關即可提供新鮮過濾水。

▲ 右邊則提供冷熱自來水。

此外，GROHE Blue Pure二合一廚房濾水龍頭外形時尚，保留品牌的簡約廚房美學，內在設計卻隱藏乾坤。濾水龍頭採用嶄新管中管設計，過濾水及原水分別由兩條內置的獨立管道輸送，不會互相接觸。另一方面，它的濾芯乃放置在洗手盤下，改用時無需另外鑽孔，令廚房位置更實用，日常打理或煮食就更方便靈活了。

▲ 輸水管道由複合物料製造，不含任何金屬，更能保障食水安全。

▲ 此濾水龍頭相當慳位，適合港人家庭。

▲ 此系列當中的Minta款式配備拉出式噴咀，煮食及洗滌工作更輕鬆。

連3M濾水系統更包上門安裝

近期GROHE舉辦推廣活動，大家可於HKTVMALL以優惠價訂購GROHE Blue Pure濾水龍頭連3M濾水系統之外，購買後可享有免費上門安裝服務，安裝時間可因應疫情最新發展而調整及安排，另有5年產品保養。不少星級用家試過後都讚好，大家也不妨參考下！

「疫情嚴峻令自己嘅衛生意識大大提升，決定Upgrade一個濾水龍頭保障一家大細嘅健康，畢竟廚房係煮野食俾一家人食嘅地方！呢個二合一廚房濾水龍頭性價比好高！GROHE同3M我都用過，佢哋嘅濾水技術同國際品牌好信得過，而且價錢唔貴，最緊要係用得其所。最鍾意GROHE水龍頭外形時尚簡約，啱哂我心水，一個水龍頭分兩條獨立管道輸出自來水同濾水，唔使再喺龍頭上便再裝濾水器，望落更加企理，空間都多咗。」——星級媽媽麥雅緻

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「香港供水的負面新聞不斷，令我一直擔心水源不太安全，影響健康！之前睇其他濾水系統，一係要請師傳上門安裝、一係外置晒位、一係就價錢太貴，所以就擱置咗一段時間。最近我喺HKTVmall搵到一款理想中嘅濾水系統，決定安裝呢個套裝，使用過濾水沖奶俾寶寶飲用就更加安心！配上3M濾芯，係消委會測試中少有合格除到鉛嘅牌子，不過GROHE Blue Pure同市面上大多廚下式嘅濾芯相容，買濾芯嘅時候都可以有好多選擇。」——二寶媽媽 LuLu little kitchen

足本分享：https://bit.ly/2Czl8ub

「作為『一家之煮』，我對住廚房水龍頭嘅時間，一定長過對住老公，所以一定要揀一個自己好滿意嘅。今次GROHE套裝就配上3M濾芯，非常小巧慳位。我自己浴室一直用開GROHE水龍頭，都好好用。呢款GROHE龍頭係二合一設計，右邊把手可以出熱水／凍水，左邊另一個扭掣就出過濾水，唔會混淆，而且更慳位。GROHE同3M 兩個牌子都係我分別用過而且好滿意，今次呢款二合為一嘅套裝，我好快就決定要買！」——熱愛烹飪的媽媽懶人包太太MrsLazy.Kitchen

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