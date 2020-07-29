【新冠肺炎】消息：本港今日新增約120宗確診個案 　累計個案料破三千宗

▲ 消息指，本港累計確診個案或破三千宗。

本港第三波新冠肺炎疫情嚴峻，消息指本港今日新增約120宗確診個案，累計個案料破三千宗。另外，瑪嘉烈醫院於7月28日晚上接獲通報，有員工初步確診，醫院正與衞生防護中心跟進，感染途徑有待衞生防護中心確認，詳情會於稍後公布。消息指，該名員工在腫瘤科任職病房助理，並非院內感染，感染源頭未明。

【新冠肺炎】伊院再多一名76歲女患者染疫亡 本港至今共有24名病人因疫離世

本港今日亦新增一宗死亡個案，伊利沙伯醫院再多一名76歲女患者死亡，本港至今共有24名病人因疫離世。

【新冠肺炎】粉嶺確診婦未獲送院被迫留家4日 疑兩兒受感染丈夫曾去街市超市快餐店

昨日（28日）新增106宗確診，連續一星期的確診數字破百宗，至今本港個案累計2,885宗（包括2,884宗確診個案和一宗疑似個案）。多名專家早前均指出，豁免強制檢疫人士或是源頭之一，政府在7月26日宣布，收緊船員及機組人員檢測及檢疫安排，即今日生效，昨日深夜發新聞稿中提到「豁免檢疫有漏洞是誤解」的說法，絕非否定專家就疫情源頭所提出的專業見解。詳情即看：【豁免檢疫】今日收緊船員及機組人員檢疫安排 政府澄清「 豁免檢疫有漏洞是誤解」說法

近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【新冠肺炎】血庫只餘3至4日存量 紅十字會籲市民捐血：捐血過程安全

僱主亦可備存值勤員工的名單和聯絡資料，以便中心盡快進行接觸者追蹤的工作。另一方面，鑑於近日確診個案急增及流行病學調查需時較長，為避免未能在當日新聞稿的附件提供準確資料，由昨日開始，會簡化個案的流行病學關連備註，涉及十宗確診個案或以上的大型群組和個案編號可參閱專題網頁的「2019冠狀病毒病的本地最新情況」。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：郭家穎