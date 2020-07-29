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【開心速遞】第962至964集劇情預告　《愛回家》雷公踢大龍生出接龍集團【有片】

娛樂 11:06 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《愛‧回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》今晚（7月29日）起一連三集講接龍集團變天！

《愛‧回家之開心速遞》劇情將講雷公持有逾半的接龍集團股權，於是大龍生龍敢威被罷免失去主席位置，於是大龍生搬往與璟風、力王同住，成為根叔一家的鄰居。

第962集（29/7）

敢威投資獲利甚豐，力蓮趁機勸他購回雷公所持的接龍集團股份，他們卻找不到雷公或力士。

力士及後現身，稱Jenny在外地遭人綁架，急需支付一億美元贖款，雷公因投資失利而無法調動資金，敢威拒絕貿然支付贖金。

力士無計可施，雷公此時道出最後的可行之法……敢威與力蓮、力士等開董事會會議，此時有人突然前來終止會議，指接龍已由新的大股東接掌。

那人持有超過一半的接龍集團股權，敢威將被罷免主席之位，接龍即將變天……

第963集（30/7）

接龍改朝換代，雷公取代敢威成為集團的新任主席，各部門職員紛紛消除與敢威有關的東西，與他劃清界線。雷公與各部門的主管開會，使出懷柔手段以籠絡眾人。

敢威輸掉經營半生的心血，深深不憤下誓要東山再起，可惜無計可施，加上力蓮、家聰與力士都投靠雷公，令他更感悲憤。敢威嘗盡人情冷暖，自感遭人奚落，遂決意躲藏起來。

樹根、道德與馬豹對敢威不離不棄，特意去開解他；力王亦與力蓮鬧翻，要與璟風跟敢威共同進退……

第964集（31/7）

敢威搬往與璟風、力王同住，與樹根一家成為鄰居。

璟風及後向樹根等人訴苦，原來敢威、力王嬌生慣養，不懂照顧自己，令家居變得凌亂不堪。樹根、心如提議敢威搬遷，敢威卻因風水問題而拒絕，樹根遂找人來為他們處理家務，詎料……

樹根勸導敢威，希望他能改善生活習慣，與鄰居和睦相處，敢威似受到樹根的話啟發。

樹根後來聽到高小姐等人回應，以為敢威已有所改善，怎料敢威卻有意想不到的行動，樹根等慘成驚弓之鳥……

撰文 : TOPick柴犬出動

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