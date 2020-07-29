  • 32°C
香港時間 : 2020729日 (週三) 11:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【機票退款】疫情下AirAsia推虛擬客服　上線WhatsApp處理查詢事宜

休閒 11:11 2020/07/29

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

AirAsia推虛擬客服AVA系統，乘客可於上線WhatsApp處理查詢事宜。（相片︰AirAsia官網)

一場新冠肺炎疫情，令航空業陣腳大亂，退票或更改行程者眾。亞洲航空(AirAsia)宣布虛擬客服AVA現已開通，可在WhatsApp查詢，希望能為乘客提供服務。

首席顧客服務運營官Adam Geneave表示，肺炎疫情令客戶服務的查詢和申請人數達到了創紀錄水平，「故提供虛擬客服AVA ( AirAsia Virtual Allstar ) 系統，透過人工智能技術為客戶提供服務。」

AVA是AirAsia的虛擬客服，它是一款能夠支援11種語言來即時回覆客戶查詢的程式，可用語言包括繁體中文、簡體中文、英語、泰語、越南語、韓語、日語等多國語言。據悉亞洲航空的AVA系統已在多個平台（如Facebook、官方手機應用程式和airasia.com）上每年處理數百萬宗案件，Adam表示目前，AVA可成功處理8成以上的客戶案件，其餘的則轉駁至人工線上客服。

WhatsApp號碼為 +60 11-3516 5078，乘客可Whatsapp中與AVA聊天，只需輸入“Hi”即可開始。或者登入可上support.airasia.com網， 24小時全天侯使用服務。

撰文︰司徒家傑

相關文章

【新冠肺炎】疫情打亂行程　亞洲萬里通豁免取消行程及更改航點退票費用
16:23 2020/03/28
【新冠肺炎】疫情打亂行程　亞洲萬里通豁免取消行程及更改航點退票費用
機管局：倘航空公司將禁止入境的旅客帶往香港機場　嚴重違規可被暫停轉機服務
17:12 2020/06/30
機管局：倘航空公司將禁止入境的旅客帶往香港機場　嚴重違規可被暫停轉機服務
【機票退款】國泰免費取消10月31日前出發機票　一文看清9月10月機票退款安排
今日 11:05
【機票退款】國泰免費取消10月31日前出發機票　一文看清9月10月機票退款安排
旅遊資訊 旅遊行程 亞洲市場 疫情 航空業

最高瀏覽

【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
12:39 2020/07/28
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【新冠肺炎】堅城（梁氏）建築爆群組十多人確診涉3歲童　患者包括同事及家人
16:57 2020/07/28
【新冠肺炎】堅城（梁氏）建築爆群組十多人確診涉3歲童　患者包括同事及家人