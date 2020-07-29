【相依為命】失明夫婦手牽手守護彼此20年　太太盡心照顧腎衰竭丈夫：愛可包容一切

▲ 失明夫婦手牽手守護彼此20年。

縱使身體有缺陷，無法像其他夫婦一樣看到身邊人，但黃生黃太每日都能從瑣碎事享受到屬於二人的小確幸。由日常落街手牽手買餸，到為彼此煮心愛的菜式，黃生黃太已相依為命20年。雖然兩口子日常免不了小吵鬧，但黃太堅信愛一個人可包容一切。

▲ 黃生黃太相依為命20年。(陳永康攝)

黃生黃太相識於97、98年，二人都因視網膜退變而漸漸失明。當年，二人在香港盲人輔導會上生活技能班，學習行路技巧、日常煮食、用電腦等，又因為喜歡音樂，參加了不少歌唱活動，繼而認識，漸漸走到一起，2年後「拉埋天窗」。

黃太表示：

雖然他有點孩子氣，但性格很活潑開朗、樂觀，而且擅長玩樂器，所以我們全屋都是樂器。尤其拉二胡、彈結他的音色很好，我很喜歡聽。

不說不知，原來黃生失明後由零開始學習各種樂器，屋內放滿笛子、二胡、結他、小提琴等，一有空就會在家中練習演奏，現時更是香港盲人管弦樂團的小提琴手。練習時，熱愛唱歌的黃太又會即興合唱，貼心的黃生甚至為太太錄製了一隻唱片，間中在家播放，非常甜蜜。

▲ 黃太喜歡聽丈夫拉二胡。(劉慧君攝)

太太唱歌好好聽，所以燒了一張CD，不時都會播放。

兩口子又會一齊落樓下買菜煮飯，黃生是黃太的領路人，負責手執盲公竹避免撞到障礙物及認路。而黃太就會抓緊丈夫袋子的肩帶，跟在丈夫後面，成一直線行走，防止與人碰撞。

▲ 黃生黃太會一齊落樓下買菜。(劉慧君攝)

守護腎衰竭丈夫

不過甜蜜無憂的生活在10年前遇上阻礙，黃生患上腎衰竭需經常去醫院洗腎。突如其來的慢性病雖讓人有點不知所措，但黃太只想盡自己所能幫助丈夫：

很想做點事幫丈夫，直至他不需要我幫忙為止。

黃太坦言，丈夫病情初期去洗腎後經常嘔吐，手袋、鞋子、被鋪都是嘔吐物，所有物件都要自己去抹乾洗淨。就算是傷風感冒，也會特別嚴重，有次更遇著豬流感高燒40度要去醫院隔離治療。說起這些，黃太的眉頭又不自覺地皺起來，顯得憂心忡忡。

平常，黃太又要替黃生預約專車到醫院洗腎，甚至記下所有公眾假期幫丈夫預約愛德循環運動的陪診義工，好讓有人帶領丈夫安全抵達洗腎中心。

疫情期間，還要提點他戴好口罩，不要戴漏東西，一一點清楚。

除了生理上的不適，每每洗腎後，黃生的身體都係極為疲憊且心情煩躁，容易因為小事而發脾氣。這時，黃太就會默默讓丈夫休息，不打擾他。

洗腎後讓他休息，不要問太多問題，已經知道他的脾氣。向我發脾氣當然會不開心，這時唯有想想他的優點吧！

不過，黃太很快便會消氣，雖然黃生不會直接開口道歉，但黃太往往能感受到丈夫的內疚和歉意。其中，黃生就經常下廚煮黃太喜愛的美食。

【陪著你走】無懼疫情守護失明人士到醫院洗腎 會計師抽空做義工23年不求回報

感謝妻子的付出

其實妻子的默默照顧及付出，黃生一直能用心感受。為了感謝妻子，黃生不時都會炮製妻子喜歡的食物，例如炸腰果。

他為我烹飪時就最開心，有時會特地炸腰果給我食。炸腰果要用凍油、慢火、很有耐性，很多人心急用大火，就很容易失敗…而他自己是不食炸腰果的。

黃太邊說邊甜笑起來。不過，考慮到丈夫身體狀況，她已命丈夫不要再弄炸腰果。

炸腰果要長時間站在廚房，又多油又辛苦，所以我叫他不要再炸了，有心煮給我食就可以了。

相處之道

雖然從未見過彼此的臉容，但黃生黃太的生活依舊甜蜜，因為二人懂得互相欣賞。對於愛，黃生的看法很簡單直接：「要互相欣賞，唔欣賞做咩結婚？」。而黃太則認為：

有愛一切都可以包容，任何缺點都沒問題。畢竟人不會十全十美。

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記者：楊宛茜