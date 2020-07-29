【娛圈群組】確診四日終於獲安排送院　鄧達智身體情況轉差

▲ 確診四日終獲安排送院，鄧達智身體情況轉差。

香港著名時裝設計師鄧達智於上周五（7月24日）晚初步確診患上新冠肺炎，暫居於元朗籌備新書的他自確診後，一直在寓所內進行自我隔離。直至近四日後的昨天（7月28日）晚上，終於接獲送院安排的通知。

時裝設計師鄧達智於上周六曾先後到新城電台及三聯的網台接受訪問，因兩間媒體先後有員工確診，於本周初覺得身體有點不適的他，決定找相熟的教授和醫生為其進行檢測，於上周五收到檢測結果初步確診。

【娛圈群組】鄧達智初步確診近三日仍未送院 伴侶及工人被送往駿洋邨隔離

▲ Clement被送往駿洋邨接受隔離。（instagram圖片）

鄧達智終於獲安排入院

近日為籌備新書搬回元朗居所暫住的鄧達智，得知檢測報告初步確診後，一直留在寓所內等候。其同性伴侶陳梓欣（Clement）及工人姐姐則被送往駿洋邨進行隔離。

可是因為現時有大批病人仍等候入院，醫管局曾指調動病房亦未能即時追上新增確診數目，因此一直留在元朗寓所內的鄧達智，直到昨晚、即確診後第四日，才終於接獲通知，將會有救護車上門把他接到聯合醫院接受治療。

【娛圈群組】時裝設計師鄧達智初步確診 曾到新城港台現等候送院

▲ 鄧達智身體開始轉差。（instagram圖片）

鄧達智身體情況轉差

在等候期間嘗試服用中藥調理身體的他，送院前接受傳媒訪問，透露身體情況開始轉差，出現胃口欠佳、身體疲倦、聲線沙啞等情況。

送院後鄧達智獲安排入住二人房，並進行初步檢驗。

他透露同房病友同樣確診新冠肺炎，對方認得他，而身為設計師的鄧達智堅持穿上答自家衣服，拒絕醫院安排的病人服裝。

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