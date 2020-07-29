  • 29°C
香港時間 : 2020729日 (週三) 13:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【娛圈群組】確診四日終於獲安排送院　鄧達智身體情況轉差

娛樂 11:22 2020/07/29

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

確診四日終獲安排送院，鄧達智身體情況轉差。

香港著名時裝設計師鄧達智於上周五（7月24日）晚初步確診患上新冠肺炎，暫居於元朗籌備新書的他自確診後，一直在寓所內進行自我隔離。直至近四日後的昨天（7月28日）晚上，終於接獲送院安排的通知。

時裝設計師鄧達智於上周六曾先後到新城電台及三聯的網台接受訪問，因兩間媒體先後有員工確診，於本周初覺得身體有點不適的他，決定找相熟的教授和醫生為其進行檢測，於上周五收到檢測結果初步確診。

【娛圈群組】鄧達智初步確診近三日仍未送院　伴侶及工人被送往駿洋邨隔離

Clement被送往駿洋邨接受隔離。（instagram圖片）

鄧達智終於獲安排入院

近日為籌備新書搬回元朗居所暫住的鄧達智，得知檢測報告初步確診後，一直留在寓所內等候。其同性伴侶陳梓欣（Clement）及工人姐姐則被送往駿洋邨進行隔離。

可是因為現時有大批病人仍等候入院，醫管局曾指調動病房亦未能即時追上新增確診數目，因此一直留在元朗寓所內的鄧達智，直到昨晚、即確診後第四日，才終於接獲通知，將會有救護車上門把他接到聯合醫院接受治療。

【娛圈群組】時裝設計師鄧達智初步確診 曾到新城港台現等候送院

鄧達智身體開始轉差。（instagram圖片）

鄧達智身體情況轉差

在等候期間嘗試服用中藥調理身體的他，送院前接受傳媒訪問，透露身體情況開始轉差，出現胃口欠佳、身體疲倦、聲線沙啞等情況。

送院後鄧達智獲安排入住二人房，並進行初步檢驗。

他透露同房病友同樣確診新冠肺炎，對方認得他，而身為設計師的鄧達智堅持穿上答自家衣服，拒絕醫院安排的病人服裝。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新冠肺炎】被指確診前出席多個飯局疑播毒 麥德羅住院向被感染者致歉
15:56 2020/07/22
【新冠肺炎】被指確診前出席多個飯局疑播毒 麥德羅住院向被感染者致歉
【新冠肺炎】女歌手施匡翹成首宗確診藝人　經理人及宣傳人員共3人確診
17:41 2020/07/18
【新冠肺炎】女歌手施匡翹成首宗確診藝人　經理人及宣傳人員共3人確診
【新冠肺炎】確診施匡翹師弟謝高晉遷入駿洋邨 分享隔離營生活：屋中沒冷氣
12:48 2020/07/21
【新冠肺炎】確診施匡翹師弟謝高晉遷入駿洋邨 分享隔離營生活：屋中沒冷氣
鄧達智 娛樂人物職業 娛樂行業 新冠肺炎 設計師

最高瀏覽

【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
12:39 2020/07/28
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光
19:32 2020/07/28
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光