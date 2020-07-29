岑子杰遇襲售貨員認串謀傷人 　披露有人出200萬「打跛阿杰隻腳」

▲ 岑子杰（左）遇襲案今日（29日）續審。（資料圖片）

民陣召集人岑子杰於去年8月底在佐敦遭人襲擊，16歲少年及29歲售貨員涉駕車接送施襲者，涉案售貨員今（29日）於區域法院承認串謀傷人等罪候判。案情指1名印度男子以5,000元招募售貨員駕車接送施襲者，並告知他「屯門有香港人要打跛阿杰隻腳，酬勞有200萬」。

被告羅建華（29歲），報稱售貨員，今承認1項串謀有意圖而導致他人身體受嚴重傷害、1項沒有第三者保險而使用車輛、及1項未獲授權而取用運輸工具罪；同案16歲被告則早前否認串謀傷人等罪受審。

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案情指，羅國偉及岑子杰於2019年8月29日上午到佐敦出席公眾集會，及後兩人與3名友人到佐敦德興街一間餐廳午膳。下午12時50分，兩名非華裔的男子分別手持金屬棒球棍及60厘米牛肉刀，進入餐廳及走向兩人方向，其中1名人用棒球棍打了羅的前臂3下，另一人則揮舞牛肉刀，兩名施襲者其後逃去。

警方經調查及翻看附近閉路電視，發現被告於案發前3小時在屯門老虎坑停車場，以1輛白色私家車接載2名施襲者及同案16歲少年，其後一行人到達佐敦，同案16歲少年尾隨岑子杰至事發餐廳，並以微訊聯絡被告，其後16歲少年返回車輛方向，而被告則下車及後乘搭的士返回屯門老虎坑，再駕駛另一輛私家車離開。

警方於同年9月8日拘捕被告，被告警誡下指，1名印度男子約於8月中，以5,000元招募他駕駛車輛接送襲擊者，並告知他「打阿杰的原因就係屯門有香港人要打跛阿杰隻腳，酬勞有200萬」，並向他提供「阿杰」的相片。

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另外，被告案發時所駕駛的白色私家車，屬於失竊車輛，車主於同年6月已報失，而車主不認識被告，亦從未授權被告使用該車輛，被告亦沒有為車輛購買第3者保險。

法官將被告的判刑押後，以待同案16歲被告的審訊裁決結果，被告須還押候刑。

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記者：王仁昌