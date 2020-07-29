【賭王四房】三房猷啟離婚四房猷君晒恩愛　奚夢瑤夫婦網上放閃

▲ 賭王四房何猷君與太太奚夢瑤非常恩愛。

賭王三房孻仔何猷啟被指背妻出軌搭上20歲學生妹，之後澄清與太太齊嬌已離婚，齊嬌亦帶同兩女到上海生活，事件暫告一段落。

至於四房的何猷君則與太太奚夢瑤生活幸福，奚夢瑤更不時以「與摩羯座的日常」為題，分享與何猷君的生活點滴。

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▲ 奚夢瑤不時在網上分享與老公的日常。（微博圖片）

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何猷君夫妻恩愛日常

奚夢瑤昨晚（7月28日）在微博以對話方式寫道：

我：“老公，已經很晚了，能不能不要工作了？你搞得我也好緊張哦。” MH：“你在說什麼？才12點多。” 我：“不是啊，快1點了。” MH：“還有15分鐘啊！” 我：“........” 沉默5分鐘 MH：“oh， 我要趕快吃一口你的這個外賣，不然一會兒沒時間了。” 我：“？？？你還要幹嘛？！！” MH：“開會啊” 我：“........”

而在早前的5月20日時，奚夢瑤亦分享過另一段對話：

Mario剛剛打完一個電話會議，剛進臥室。 我：“老公！還有6分鐘！” Mario：“咦...你怎麼知道我還有6分鐘？” 我：“？？？...嗯？” 我心想，全世界都知道馬上520了呀。 Mario：“你怎麼知道，我還有6分鐘來電話會啊？” 我：“……”

深夜時分，何猷君仍多次忙於工作，不愧為工作狂一名。

不過，他就似乎令太太感到非常無奈，但這些小事就被網民看作為放閃，夫妻二人非常恩愛。

▲ 奚夢瑤為何家誕下長孫。（微博圖片）

奚夢瑤一索得男

何猷君與奚夢瑤自拍拖起已惹外界關注，去年何猷君向奚夢瑤求婚時，更以超浮誇粉紅城堡主題，及逾99,000朵玫瑰佈置會場，送上十卡巨鑽，終成功得到美人首肯，拍拖短短一年便決定步入教堂。

二人光速完成結婚程序，5月底求婚、7月初已在內地註冊。當時已一直有傳二人奉子成婚，不過何家並未有人出面澄清。

直至去年10月底，何猷君宣布與太太榮升爸媽，誕下兒子，獲賭王送贈名字中的「燊」字作為予長孫的禮物，取名何廣燊，亦是何家長孫。

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