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【賭王四房】三房猷啟離婚四房猷君晒恩愛　奚夢瑤夫婦網上放閃

娛樂 11:34 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

賭王四房何猷君與太太奚夢瑤非常恩愛。

賭王三房孻仔何猷啟被指背妻出軌搭上20歲學生妹，之後澄清與太太齊嬌已離婚，齊嬌亦帶同兩女到上海生活，事件暫告一段落。

至於四房的何猷君則與太太奚夢瑤生活幸福，奚夢瑤更不時以「與摩羯座的日常」為題，分享與何猷君的生活點滴。

【何家公子】何猷啟疑搭上第三者離婚被罵　齊嬌留言護前夫：不要去攻擊

奚夢瑤不時在網上分享與老公的日常。（微博圖片）

【何家公子新歡】何猷啟新歡被指曾當私影 家住公屋忽然富貴往英國留學

何猷君夫妻恩愛日常

奚夢瑤昨晚（7月28日）在微博以對話方式寫道：

我：“老公，已經很晚了，能不能不要工作了？你搞得我也好緊張哦。” 

MH：“你在說什麼？才12點多。” 

我：“不是啊，快1點了。” 

MH：“還有15分鐘啊！” 

我：“........” 

沉默5分鐘 

MH：“oh， 我要趕快吃一口你的這個外賣，不然一會兒沒時間了。” 

我：“？？？你還要幹嘛？！！” 

MH：“開會啊” 

我：“........”

而在早前的5月20日時，奚夢瑤亦分享過另一段對話：

Mario剛剛打完一個電話會議，剛進臥室。

我：“老公！還有6分鐘！”

Mario：“咦...你怎麼知道我還有6分鐘？”

我：“？？？...嗯？” 我心想，全世界都知道馬上520了呀。

Mario：“你怎麼知道，我還有6分鐘來電話會啊？”

我：“……”

深夜時分，何猷君仍多次忙於工作，不愧為工作狂一名。

不過，他就似乎令太太感到非常無奈，但這些小事就被網民看作為放閃，夫妻二人非常恩愛。

奚夢瑤為何家誕下長孫。（微博圖片）

奚夢瑤一索得男

何猷君與奚夢瑤自拍拖起已惹外界關注，去年何猷君向奚夢瑤求婚時，更以超浮誇粉紅城堡主題，及逾99,000朵玫瑰佈置會場，送上十卡巨鑽，終成功得到美人首肯，拍拖短短一年便決定步入教堂。

二人光速完成結婚程序，5月底求婚、7月初已在內地註冊。當時已一直有傳二人奉子成婚，不過何家並未有人出面澄清。

直至去年10月底，何猷君宣布與太太榮升爸媽，誕下兒子，獲賭王送贈名字中的「燊」字作為予長孫的禮物，取名何廣燊，亦是何家長孫。

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撰文 : TOPick 柴犬出動

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