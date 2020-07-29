【賭王四房】三房猷啟離婚四房猷君晒恩愛 奚夢瑤夫婦網上放閃
賭王三房孻仔何猷啟被指背妻出軌搭上20歲學生妹，之後澄清與太太齊嬌已離婚，齊嬌亦帶同兩女到上海生活，事件暫告一段落。
至於四房的何猷君則與太太奚夢瑤生活幸福，奚夢瑤更不時以「與摩羯座的日常」為題，分享與何猷君的生活點滴。
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何猷君夫妻恩愛日常
奚夢瑤昨晚（7月28日）在微博以對話方式寫道：
我：“老公，已經很晚了，能不能不要工作了？你搞得我也好緊張哦。”
MH：“你在說什麼？才12點多。”
我：“不是啊，快1點了。”
MH：“還有15分鐘啊！”
我：“........”
沉默5分鐘
MH：“oh， 我要趕快吃一口你的這個外賣，不然一會兒沒時間了。”
我：“？？？你還要幹嘛？！！”
MH：“開會啊”
我：“........”
而在早前的5月20日時，奚夢瑤亦分享過另一段對話：
Mario剛剛打完一個電話會議，剛進臥室。
我：“老公！還有6分鐘！”
Mario：“咦...你怎麼知道我還有6分鐘？”
我：“？？？...嗯？” 我心想，全世界都知道馬上520了呀。
Mario：“你怎麼知道，我還有6分鐘來電話會啊？”
我：“……”
深夜時分，何猷君仍多次忙於工作，不愧為工作狂一名。
不過，他就似乎令太太感到非常無奈，但這些小事就被網民看作為放閃，夫妻二人非常恩愛。
奚夢瑤一索得男
何猷君與奚夢瑤自拍拖起已惹外界關注，去年何猷君向奚夢瑤求婚時，更以超浮誇粉紅城堡主題，及逾99,000朵玫瑰佈置會場，送上十卡巨鑽，終成功得到美人首肯，拍拖短短一年便決定步入教堂。
二人光速完成結婚程序，5月底求婚、7月初已在內地註冊。當時已一直有傳二人奉子成婚，不過何家並未有人出面澄清。
直至去年10月底，何猷君宣布與太太榮升爸媽，誕下兒子，獲賭王送贈名字中的「燊」字作為予長孫的禮物，取名何廣燊，亦是何家長孫。
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撰文 : TOPick 柴犬出動