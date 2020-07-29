港大校委會解僱戴耀廷　戴耀廷：決定向港大校監特首林鄭月娥提出上訴

▲ 戴耀廷表示基於保密原則，他不能夠公開大學的文件。 (資料圖片)

香港大學法律系副教授戴耀廷去年因佔中案被判囚、正保釋等候上訴，港大校委會昨日（28日）下午開會，通過即時解僱戴耀廷的決定，消息指有關決定是以極大比數通過，意即校委會未有信納教委會早前提出事件不構成充分解僱理由的意見。

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戴耀廷今早（29日）在社交網站表示，決定向港大校監、即特首林鄭月娥，就校委會辭退他的決定提出上訴。戴耀廷指出雖然知道上訴不可能成功，但不會讓林鄭月娥在傷害香港學術自由的事上置身事外，大學以外勢力推翻大學的決定是昭然若揭，之後會否提出司法覆核，有待與律師團隊商量。

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戴耀廷表示基於保密原則，他不能夠公開大學的文件，但與律師團隊商量後，他向大學提交的文件是可以公開的，公眾可從他提交的文件中，大概掌握爭議的地方是甚麼。

他又指出，雖然離開了港大的崗位，但不會停下法治的研究及教學工作，他計劃用一至兩年時間完成一本有關法治的普及讀物，亦會在香港社區推動法治教育，會為香港法治的重生而繼續抗爭，同時希望支援其他為香港法治重生而戰的人。

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記者：伍瑋瑋