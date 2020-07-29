【上班族悲歌】全日禁堂食打工仔無地方開飯　善心補習社免費提供地方食晏

▲ 石門一間善心補習社免費提供地方食晏。

香港第三波新冠肺炎疫情未停，限聚令於今日（29日）起再度收緊，食肆亦需要全日禁堂食。有位於石門的善心補習社免費提供地方，讓找不到地方的人士進食午餐，費用全免！

中環$30租房食飯

全日禁食肆堂食令不少沒有辦工室的職業，如清潔工、地盤工人及外賣員等沒有地方開飯。部分打工仔選擇在公園或後樓梯開餐，日前亦有網民拍到有男子在快餐店外賣後，蹲在食店門外直接開餐，非常可憐。

食飯地方難求，繼昨日中環有人以$30一人、$50兩人的價錢出租房間予打工仔吃飯後，亦有多一間補習社願意借出地方，不過就費用全免。

補習社免費提供食晏地方

位於石門的爾雅補習社昨日（28日）在Facebook上宣佈，如果有人在石門區買外賣，但沒地方食晏，可以去到補習社慢慢進食。

冷氣供應，費用全免。無須認識的，歡迎所有人，不必客氣。



不少網民大讚爾雅補習社的行為，祝福他們「好人一生平安」。補習社在回應網民的留言中也提到，他們只是略盡綿力。

有人擔心補習社地方不夠大，令吃飯的人未能夠保持距離，他們就指除非有很多人同一時間上去，否則應該沒有問題，亦表示會做足防疫措施。由照片可見，補習社大約有六組分開的枱櫈，尚算有空間保持安全距離吃飯。

【齊心抗疫】食肆禁堂食司機無處用膳 邨巴ABC Bus為員工準備外賣飯堂貓貓陪食

【租房食飯】食肆禁堂食現「新商機」 中環有房岀租食飯每小時人頭$30

【買餸APP】食肆全日禁堂食 一文睇清5個買餸平台輕鬆買餸【附優惠詳情】

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢