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【上班族悲歌】全日禁堂食打工仔無地方開飯　善心補習社免費提供地方食晏

休閒 12:24 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

石門一間善心補習社免費提供地方食晏。

香港第三波新冠肺炎疫情未停，限聚令於今日（29日）起再度收緊，食肆亦需要全日禁堂食。有位於石門的善心補習社免費提供地方，讓找不到地方的人士進食午餐，費用全免！

中環$30租房食飯

全日禁食肆堂食令不少沒有辦工室的職業，如清潔工、地盤工人及外賣員等沒有地方開飯。部分打工仔選擇在公園或後樓梯開餐，日前亦有網民拍到有男子在快餐店外賣後，蹲在食店門外直接開餐，非常可憐。

食飯地方難求，繼昨日中環有人以$30一人、$50兩人的價錢出租房間予打工仔吃飯後，亦有多一間補習社願意借出地方，不過就費用全免。

補習社免費提供食晏地方

位於石門的爾雅補習社昨日（28日）在Facebook上宣佈，如果有人在石門區買外賣，但沒地方食晏，可以去到補習社慢慢進食。

冷氣供應，費用全免。無須認識的，歡迎所有人，不必客氣。


不少網民大讚爾雅補習社的行為，祝福他們「好人一生平安」。補習社在回應網民的留言中也提到，他們只是略盡綿力。

有人擔心補習社地方不夠大，令吃飯的人未能夠保持距離，他們就指除非有很多人同一時間上去，否則應該沒有問題，亦表示會做足防疫措施。由照片可見，補習社大約有六組分開的枱櫈，尚算有空間保持安全距離吃飯。

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責任編輯：王俊賢

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