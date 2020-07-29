【新冠肺炎】何栢良：料本星期內本港每日仍新增過百宗確診 　促當局檢視救護車裝備

▲ 何栢良指應要確保前線救護員的防護裝備足夠。（資料圖片）

本港第三波疫情未止，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）於電台節目指，料今個星期內，本港仍然每日新增過百宗確診個案，稱當局應檢討救護車裝備問題；更需修補邊境檢疫措施的漏洞，以檢控形式處理違反檢疫的航空公司及機組人員。

提到確診者需要救護車送至醫院，他表示較早前有救護員懷疑因運送確診病人受感染，因此當局立即檢視救護車裝備問題，若現時不夠負壓救護車，應馬上購置；應要確保前線救護員的防護裝備足夠，避免前線醫護感染。

【新冠肺炎】粉嶺確診婦未獲送院被迫留家4日 疑兩兒受感染丈夫曾去街市超市快餐店

何栢良提到雖然政府有修補邊境檢疫措施的漏洞，但相關措施仍然寬鬆，認為機管局對航空公司有指定要求，應以檢控形式處理違反檢疫要求的航空公司及機組人員，否則防疫漏洞只會繼續「漏水」。他又指，港府從3月起已對所有海外國家發出紅色外遊警示，故應建議要求所有從海外抵港人士，出發前都要提交病毒檢測陰性證明。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎