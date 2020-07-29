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【新冠肺炎】何栢良：料本星期內本港每日仍新增過百宗確診 　促當局檢視救護車裝備

社會 11:42 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

何栢良指應要確保前線救護員的防護裝備足夠。（資料圖片）

本港第三波疫情未止，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）於電台節目指，料今個星期內，本港仍然每日新增過百宗確診個案，稱當局應檢討救護車裝備問題；更需修補邊境檢疫措施的漏洞，以檢控形式處理違反檢疫的航空公司及機組人員。

提到確診者需要救護車送至醫院，他表示較早前有救護員懷疑因運送確診病人受感染，因此當局立即檢視救護車裝備問題，若現時不夠負壓救護車，應馬上購置；應要確保前線救護員的防護裝備足夠，避免前線醫護感染。

【新冠肺炎】粉嶺確診婦未獲送院被迫留家4日　疑兩兒受感染丈夫曾去街市超市快餐店

何栢良提到雖然政府有修補邊境檢疫措施的漏洞，但相關措施仍然寬鬆，認為機管局對航空公司有指定要求，應以檢控形式處理違反檢疫要求的航空公司及機組人員，否則防疫漏洞只會繼續「漏水」。他又指，港府從3月起已對所有海外國家發出紅色外遊警示，故應建議要求所有從海外抵港人士，出發前都要提交病毒檢測陰性證明。

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責任編輯：郭家穎

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