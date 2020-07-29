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【整蠱專家】曹查理因拍三級片不敢認張智霖舅父 曾月賺百萬卻慘輸千萬身家

娛樂 12:33 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

69歲曹查理久休現身。

曾在周星馳《整蠱專家》演藥房老闆單眼佬，跟星爺大鬥抵死對白的曹查理，是80年代影壇搶手綠葉，90年代影圈風光時，片酬亦一度急升。可是曾輸掉千萬身家，後放低身段在內地登台重頭做起，現已退休的曹查理，近日現身接受訪問，大談影圈趣聞。

苑瓊丹主持開香港開電視節目《開工大吉77》，邀請久未露面的曹查理接受訪問，現69歲的曹查理，跟苑瓊丹份屬好友，二人在節目大談影圈秘聞，又談過去拍三級片的有趣經歷。

69歲的曹查理接受苑瓊丹訪問。（香港開電視提供）

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曹查理在80年代加入影圈，在《整蠱專家》跟星爺雖只有一場戲，但觀眾記憶深刻，更有指曹查理幾句對白已可跟星爺較技。

不過曹查理自言覺得自己高大靚仔，但在《警察故事》或《最佳損友》等電影常扮奸角或下把位，而心有不甘。「因處於半紅不黑位置，最紅反而是曾志偉、大口青（王青），他們做主角來打我，我就一於去拍三級片，看你們敢不敢拍！」

曹查理在《整蠱專家》演單眼佬十分搶鏡。

炒燶股票財產全失

他因三級片致富，兩年拍40部戲，曾稱輕易月賺百萬，高峰期更試過一個月片酬已有270萬：「我當時六萬元一組，日日開工開足幾年，試過有一次到現場，導演覺得場景有問題，照出糧叫我收工！其實我不介意別人怎看我，因為最緊要記得我。」

曹查理過去受訪，表示後悔當年沒把錢放在樓市，卻拿去炒股，最後因97年金融風暴，輸掉千萬身家，致長日躲在家不敢見人，朋友都擔心他會輕生，但曹查理決定重頭再來。

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曹查理後期亦曾演出杜琪峯監製《報應》，演較踏實角色。

張智霖親戚

之後曹查理不斷到海外登台，由頭做起，經過廿年，才終於捱過困境，自言可以過退休生活。

曹查理的外甥是張智霖及前藝人上山詩鈉，但早年不為人知，全因曹查理有感自己曾拍三級片，怕別人會因此標籤兩位外甥，故不許他們提及，後來淡出影圈才不介意公開跟親人關係。

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曹查理到後期才公開跟張智霖跟上山詩鈉的親戚關係。（取自微博）

曹查理透露，自己已退休，拒卻不少訪問，純粹「俾面」苑仔出山：「以前大傻（成奎安）叫我返內地登台，說打個招呼就有幾萬元，我都不理他，今次苑仔叫到我才出來！」

他還笑道如苑仔叫他一齊拍三級片就肯復出，因為一定是笑片。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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