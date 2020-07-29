【救救動物】澳洲山火近30億動物死亡或流離失所　WWF：最嚴重野生動植物災難

▲ 澳洲山火導致近30億隻動物死亡或流離失所

澳洲去年發生嚴重山火，持續約半年。世界自然基金（WWF）委託科學家進行一項研究發現，澳洲山火導致近30億隻動物死亡或流離失所，被指是現代歷史上最嚴重的野生動物災難之一。

綜合外媒報道，WWF於本周二（28日）發表中期研究報告。研究由悉尼大學、新南威爾斯大學、紐卡斯爾大學、查爾斯史都華大學、澳洲鳥類協會合共10位科學家進行，研究山火於2019至2020年造成多少野生動物死亡。

研究人員檢視了山火對逾1,146萬公頃叢林的影響，推算有近30億隻動物死亡或流離失所，其中包括約1.43億隻哺乳動物、24.6億隻爬行動物、1.8億隻鳥類和5100萬隻青蛙。是次統計數字幾乎是1月份估計數字的3倍。

WWF：現代史最嚴重野生動植物災難之一

WWF澳洲分會主席Dermot O’Gorman表示，這被認為是現代歷史上最嚴重的野生動植物災難之一。悉尼大學教授Chris Dickman表示，這是一個龐大，令人難以理解的數字。他呼籲當局改變政策，例如停止「躁狂清理土地」，以減低大火破壞本地生物多樣性的風險。

研究人員又呼籲改善棲息地的連通性，以致動物能夠擺脫火源；並呼籲成立野生動物緊急應變小組，以減輕對受威脅物種的影響。WWF表示，最終報告應會在8月底完成。

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責任編輯：熊詠思