【疫情減壓】Pop Art大師Jean-Michel Basquiat展覽免費線上看　Andy Warhol得意弟子深受師傅讚賞【內附連結】

▲ 紐約的Brant Foundation為己故的藝術家Jean-Michel Basquiat舉行線上參觀。(hashtagsandstilettos.com)

全球的新冠疫情仍然持續,香港飽受第3波疫情影響下,今天就連午餐都暫停堂食,在這個大家食都食得不安穩的日子裏要平復心情,倒不如欣賞已故Pop Art大師Jean-Michel Basquiat的免費線上展覽。

▲ Pop Art大師Andy Warhol(左)與Jean-Michel Basquiat(右)份屬師徒。(圖片:Jean_michel_basquiat ig)

一提起Pop Art大師,大家總會想起Andy Warhol,但其實Jean-Michel Basquiat的作品亦非常深入民心,他既是Andy Warhol的得意弟子,兩人在1982年首次見面,當時的Andy已經向傳媒表示非常妒忌他的材華,他繪畫比我更快呢。

▲ 大家一定有看過Jean-Michel Basquiat的作品,每年Uniqio都有推出他的UT系列。(圖片:Jean_michel_basquiat ig)

可惜的是Andy Warhol於1987年逝世,而Jean-Michel Basquiat亦緊隨他於1988年因為吸食海洛英而身亡。

但人雖死,他的作品一直流世至今,相當普及,先後被時裝品牌如Comme des Garcons徵用其作品,而Uniqlo每年夏天推出的UT系列更必有他的作品出現。

▲ 紐約的Brant Foundation舉行Jean-Michel Basquiat。(圖片:laurencsglazer ig)

不知道大家有沒有留意他的作品以繪畫黑人居多,原因是他對世人稱他為「黑人畢架索」而感到不滿,於是他在作品中以戲謔的手法繪畫美國黑人所面對的問題和種種歧視,成為一位劃時代藝術家。

▲ 紐約的Brant Foundation為己故的藝術家Jean-Michel Basquiat舉行線上參觀。(hashtagsandstilettos.com)

而去年紐約的Brant Fondation舉辦了這位藝術家的回顧展,展品包括《Grillo》、《Price of Gasoline in the Third World》等,全都是私收藏的作品。

而近日因為疫情關係,終於開放了線上免費參觀,大家還不快快登上看看這一代普普藝術大師的作品。

記者︰何偉雄