【全能姐姐】外傭工作6年回鄉全家不捨　僱主細數10大優點陪少主治療教功課

▲ 有港媽感謝過去6年一直幫忙的印傭，細數10大優點。

聘請到好外傭如中六合彩幸運！有港媽感謝過去6年一直幫忙的印傭，細數她10大優點，尤其照顧小朋友非常用心。數個月前，工人姐姐約滿衣錦還鄉，僱主全家人很掛念她，少主更要每晚致電予姐姐，而姐姐印尼家中更掛了前僱主家庭照，主僕關係已變成了親人。

有名港媽昨日（28日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發帖文，表示「感謝我100分的工人姐姐」，尤其現時疫情之下，舊工人姐姐辭職回鄉，新工人姐姐未到，港媽指現時自己變成了工人姐姐，更覺前印傭很好！她有感而發：

人得一對手，每人一日都係得24小時，有乜可能可以做到咁多嘢，所以我覺得我舊工人姐姐真係好叻！

工作6年回鄉

前外傭在發帖港媽家工作做了6年，完成了3份合約，在簽第3份合約的時候，她已經跟僱主協定完成第3份約就會回鄉。至今她已經回鄉幾個月。

我們一家仍對她十分不捨，阿女每晚都要跟她通一下電話才能入睡。好姐姐的確能促進一家人和諧，她回鄉後我們一家爭吵也多了很多！

外傭思念前僱主一家

港媽一家跟前外傭彼此已成為家中，他們想起送工人姐姐去機場，大家都不捨得哭起來，而工人姐姐現時在印尼鄉下家中，將前僱主一家四口相放在相架掛起來，表示對他們一家一份思念。

10項優點

港媽更列出工人姐姐10項優點，感恩有一個如此好的工人姐姐照顧他們一家。

準備食物：凌晨5點起身準備早餐予兩個小朋友；在沒有要求下，自己煮午餐給僱主兒子帶飯學校食，想孩子有健康的身體。

帶女兒做治療：陪同僱主女兒去醫院做物理、職業治療訓練，回家把在醫院學會訓練教女僱主，以便在家加操訓練。

教功課：教妹妹做英文和數學功課，港媽放工只跟中文就可，減輕負擔。

肯學肯做：自己去買餸煮飯學整新菜式，煮餸好味。

很少玩電話。

沒有弄壞物品：工作6年，只係試過整爛一把風扇仔

記性好：少主很多興趣班，幫忙接送，不會記錯時間地點。

擅長用google map及巴士apps：基本上只給新地址，已經可以自行前往目的地。

有耐性：妹妹一點也不易湊，但她照顧有加、好愛錫小朋友。

慳儉：慳住用家中用品，不浪費。

網民留言大讚及羨慕聘請到全能工人姐姐，留言包括：「請一個好姐姐難過中六合彩，6年好長時間，對小朋友好重要」、「 主僕變屋企人，感覺是相當微妙，係緣份要好好珍惜」及「她簡直係上天派嚟嘅天使」。

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責任編輯：王明芳