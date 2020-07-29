【外賣優惠】丼丼屋10周年推外賣7折　第2客名物丼享半價優惠

▲ 全新的贅沢大拖羅丼（95元、98元加配日式湯），將於8月5日至9月23日推出。（餐廳提供）

丼丼屋踏入10周年，丼丼屋推出「10周年感謝祭」，有多款外賣優惠，包括可享用折外賣，以及外賣自取兩客或以上名物丼，即可享第2客名物丼半價優惠。

這些優惠包括由即日起至8月4日，食客購買自取美食可享全單7折優惠。與此同時，由即日起至8月14日，於deliveroo及foodpanda訂購外賣滿200元，即可享7折優惠，而同期於Uber Eats訂購外賣滿180元，即可享全單減50元優惠。

▲ 丼丼屋推出10周年感謝祭，有不同的外賣優惠，相當抵食。（餐廳提供）

丼丼屋每年均會獨家引入日本名物，特別推介「十勝帶廣名物豚丼」（並盛88元；特盛108元），嚴選北海道豚肉，配以秘製醬汁及正宗日式烤法烹製，令豚丼香味四溢，每一口都盡是滿足。

另一款贅沢大拖羅丼（95元、98元加配日式湯），將於8月5日至9月23日推出。採用120g油脂分佈均勻的吞拿魚，包括厚切拖羅刺身及幼滑吞拿魚蓉，甘香的厚切拖羅入口即溶，油香味濃，更能突出拖羅的鮮味。

凡於7月29日起至8月25日期間，惠顧外賣自取兩客或以上名物丼，即可享第二客名物丼半價優惠。

查詢：3591 9240（北角、紅磡、鑽石山、青衣、荃灣等均設分店）

記者：楊樂天