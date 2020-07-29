【新冠肺炎】工會指清潔工或須在垃圾站或公廁用膳　杜振豪：防疫措施對工人有害無利

▲ 工會指清潔工或需於垃圾站或公廁進食。（資料圖片）

港府 收緊防疫措施，今日起食肆全日禁堂食。清潔服務職工會總幹事杜振豪表示，清潔工人今日或需於垃圾站或公廁內用膳，防疫措施或對清潔工是有害無利；香港建造業總工會理事長黃平則指地盤人工需於地盆或街邊用膳，港府應考慮衞生問題。

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杜振豪今（29日）早接受港台節目《千禧年代》時指，即使僱主分批讓工人食飯，部分垃圾站有近百名清潔工，即侯分時段食飯每節都有20至30人。



他稱， 清潔工人今日 或需要到工作地點休息室吃飯，惟其空間有限，或可只容納4至5個人，亦有部分工人或需於 垃圾站或公廁內進食。他稱工人最近的工作量增加：

消毒清潔的次數多了，大家在家工作，飯盒也多了！

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他又稱，難以額外找地方予 清潔工人用膳，雖 政府的防疫措施原意是好，但對於清潔工則是有害無利：

我覺得 政府的想法是好的，但無實制考慮到戶外工作的工人都要食飯架嘛，佢地無得去飯堂，或要將工人放埋同一地方食飯，會增加感染的風險，我覺得對清潔工是有害無利。

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香港建造業總工會理事長黃平於同一節目稱 支持政府收緊防疫措施，但認為不應該一刀切推行。他稱，現時天氣炎熱，但對地盤工人來說，有冷氣的地方是可以消暑，但如無堂食，工人或需在街邊或地盤內進食但應考慮衞生問題。

他指地盤內雖然有休息室，但由於其空間有限，不可能容納所有工人，或會增加傳染風險，建議承建商分批讓工人午膳。 他相信地盤工人於地盤內的環境或比堂食擠逼：

你無可能拎住個飯盒喺街邊食嘛！

鑑於近日多個地盤有確診個案，他稱擔心地盤再有爆發，會密切留意其情況。

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記者：郭詩詩