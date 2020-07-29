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民主黨尹兆堅報名參選新界西 不驚訝政府計劃押後選舉

政治 12:34 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

民主黨立法會議員尹兆堅今日報名參選新界西地區直選，競逐連任。（尹櫻霖攝）

民主黨立法會議員尹兆堅今日報名參選新界西地區直選，競逐連任，其參選名單中的另外8人亦在場陪同。

對於有消息指港府打算押後選舉一年，尹兆堅直言「不覺驚訝」，質疑當局基於建制派選情不理想而押後選舉。

尹兆堅稱，民主黨參選人已就會否簽署選舉確認書達成共識，表示除九龍東胡志偉不簽署確認書外，包括他在內，以及其他幾名民主黨參選人都會簽署確認書。

尹兆堅續指，胡志偉不簽署確認書是為了「看看確認書這把刀有多鋒利」，又稱近日許多不同光譜的民主派參選人都有共識，認為是否簽署確書「無關宏旨」，「無論簽或不簽，政府都能動你」。

另外，政府今日起將「限聚令」收緊至2人，尹兆堅坦言落區宣傳會受些少影響，「會避免與街坊握手、派單張」。

已報名參選新界西地區直選的有熱血公民鄭松泰、民建聯陳恒鑌名單、香港工會聯合會麥美娟名單、公民黨郭家麒、民建聯周浩鼎名單、屯門社區網絡張可森、無填報政治聯繫的黃子悅、梁飛雪、朱凱廸、獨立候選人何君堯名單、天水連線伍健偉，以及實政圓桌田北辰名單。

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記者：尹櫻霖

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