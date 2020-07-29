【偉大媽媽】大S憶誕幼子後一度斷氣昏迷　送入ICU命危靠愛女「救回一命」

▲ 大S憶述誕幼子後一度斷氣昏迷命危，靠愛女「救回一命」。

43歲的台灣藝人徐熙媛（大S）和汪小菲結婚10年，育有6歲的女兒汪希玥（小玥兒），和4歲的兒子汪希箖，一家四口生活幸福美滿。大S近日在內地一個節目中，憶述4年前生下兒子後一度斷氣昏迷，她被送入ICU命危，最終因愛女的出現把她從鬼門關拉回來。

大S於內地節目《成為媽媽後》自爆產下兒子後，與死神搏鬥的經過。她指自己高齡懷孕，生兒子的過程中癲癇發作︰

我一生弟弟的時候就斷氣了，然後就被送到ICU的那個重症病房。

▲ 大S認為是女兒把她從鬼門關拉回來。（相片來源︰汪小菲微博）

大S︰女兒把我從鬼門關拉出來

當時查不出原因，大S一直處於昏迷狀態，她只記得在模糊間，一心只想著「我要看到我的女兒、我要我的女兒」。醫生因此通融一下，讓大S的媽媽抱著她當時僅2歲的女兒來看望她。大S回憶起來仍猶有餘悸︰

那時候我眼睛都張不開，都是模模糊糊的，可是一看到玥兒，我的眼睛都亮了，我就覺得是玥兒把我從鬼門關拉出來。

▲ 大S一直愛錫一對子女，母女關係親密。（相片來源︰汪小菲微博）

大S以眼神示意玥兒，她永遠記得那個時候女兒接收到她的「求救訊號」︰

就是『玥兒你要幫忙照顧弟弟』，因為那個時候，我不確定自己能不能夠活下來。

為人母後不再怕屎尿

此外，她亦在節目中提及當媽媽後變得「不怕屎」，以前家裡養的狗大便，她都會害怕得離家，等到媽媽或姊妹清理好才回家。不過，為人母後她不再怕孩子的屎尿，甚至有次為兒子換尿片時，兒子尿到她的臉上，她雖然別過臉，但還是喝到了一點，才發現「嬰兒的尿真的沒有甚麼特別的味道」。

▲ 大S的兒子汪希箖已4歲。（相片來源︰汪小菲微博）

她又分享自己的育兒心得，表示不想成為一個偏心的媽媽，當兩個孩子在一起的時候，媽媽要在他們面前表現得公平。她認為當跟子女個別相處時，要讓孩子感覺到他有特別的愛。

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責任編輯︰駱秀玲