「書伴我行」推暑期閱讀書單　搜集80本中英繪本帶孩子一起遊歷

▲ 大會在其年度書單中，篩選出配合主題「 Where Will Your Next Book Take You？」的80本好書。

因疫情關係暑假提前到來，提倡親子共讀的機構書伴我行(香港)基金會，早前列出80本中英優質圖書的夏季閱讀書單，供家長參考。書本主題包羅萬有，希望孩子寓閱讀於學習，過充實暑假。

該會項目總監Angela Leung指出，基金會由來自教育界、作家及閱讀專家等組成的選書委員會，每年共同策劃年度好書，供家長及老師參考，其家庭會員更可借閱，而今年因應不一樣的暑期，他們在年度書單中，再篩選出配合主題「Where Will Your Next Book Take You？」的80本好書。

她謂書本按4組年齡層(0至3、4至6、7至9及10歲以上)推介，主題多元化，有部分是亞洲及本地作者著作，也有改編自真人真事的作品。她舉例4至6歲組別有一本由香港作家廖倍恩撰寫的《我的美術館》，廖倍恩以小孩子的角度帶他們走進美術館，用他們感受和視點，觀察美術跟生活中間的連繫，充滿童趣。

▲ 由香港作家廖倍恩撰寫的《我的美術館》充滿童趣。(網上截圖)

推介給7至9歲借閱的《香港百年變變變》，已出版多年，可以在公共圖書館借到，書本由本地插畫師劉斯傑對比一百年前和現在的香港維港兩岸景物，把模樣立體化繪製，作者實地經過採風和考察，呈現每事每物皆見到歷史留下的痕跡和變化。

另外，由真人真事再創作的書本，也可以讓小朋友讀完繪本後，再次找尋文字版作追縱，其中包括《圖書騎兵隊》和《極地重生：薛克頓的南極遠征》這兩本，都是2本充滿人情味的作品。《圖書騎兵隊》講述1930年代一群勇敢的圖書館員不畏艱辛、不取分文，只為上山送書給貧困人家，讓他們能讀書識字的感人故事。

她笑謂，自己很喜歡《極地重生》繪本的畫風和表達手法。

作者用電影感手法去記錄，每2版去呈現一個情景，故事源自1914年一個探險隊橫渡南極的紀錄，經歷700天的極地求生，最後28人全員獲救。 作者用顏色筆插圖，帶大家一頁一頁去經歷全件歷險及被救的事件，非常精彩。而這故事同時有出過配有真實圖片的文字版。

▲ 《極地重生》 繪本用顏色筆繪畫，表達手法富美感。(網上截圖)

另外，她指出，0至3歲組別也推介了著名日本作者工藤紀子新作《小雞去露營》，她的小雞系列生活化的繪本，讓幼兒在書中的設定，去代入自己熟悉的生活，並跟父母討論和分享，他們今次選了《小雞去露營》，希望沒去過露營的孩子，也可以在故事中，探索原來去露營要作那些預備。

而另外一本《世界的孩子，不一樣的生活》則是用到7個國家的7個孩子，由早到晚一天的生活，例如返學、放學，去介紹出不同地域小朋友的作息，可以拓展小朋友思考和視野。

▲ 給7至9歲的《好多好多》用圖畫寫實描繪各大城市文化特色，你猜得出這是那裏？(網上截圖)

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書單內所有的圖書均可以於灣仔書伴我行的家庭會員圖書館內借閱或按此鏈結購買英文書籍，讓該會可以從你所購買的書藉中獲得5%作捐贈。基金會因疫情關係，現暫停開放該會圖書館，家長可以留意該會網頁公佈。

撰文：胡麗珊