【抗癌鬥士】37歲媽媽患上最惡乳癌　樂天媽媽拍片鼓勵同路人：復發也不怕

▲ 面對逆境，樂天媽媽無懼化療打針，也拍片鼓勵同路人面對乳癌。

去年年尾摸到右邊乳房有硬塊，過了一排仍沒消退，37歲的媽媽Idy愈摸愈覺不對勁。拖了數月至新年前夕，才扚起心肝去檢查。她說：「我上網查過硬塊有9成都是良性，覺得別自己嚇自己，做完檢查沒事就過年。」誰知臨近歲晚，她收到一份大禮：乳癌。

突襲的新年「賀禮」 1.3厘米的腫瘤

報告顯示無擴散跡象，腫瘤直徑約1.3厘米。Idy當下嚇一嚇，但也相信自己發現得早，治癒機率大。病症殺到之時正值新冠疫情，剛好有時間讓Idy自處。「少了外出、不用拜年，這樣也好。如果拜年要恭喜人，但自己又有事，心情會好複雜。」

Idy對乳癌一無所知，深知一定要找同路人幫助，大年初一別人在過節，她就不斷在Facebook上找資料，終覓得一個同路人專頁，並加入群組。

▲ 確診之後，Idy最擔心的是兩個孩子。（被訪者提供）

過完年立要即做手術，Idy只感不知所措，唯有不斷問同路人應如何準備。

太突然了，最擔心的是子女。媽媽這個角色好重要，無人可以取代。所以我有個好大的決心要醫好自己，我不可以有事，為了兩個小朋友。

確診棘手又惡的三陰性乳癌 與仔女交代

以為做完手術就沒事，但術後的腫瘤報告。才是定奪療程安排的指標。「化不化療就看這份報告，那時比確診更害怕，真的好擔心。」最終確診為三陰性乳癌，癌細胞生長速度快，復發、擴散風險也較高，是乳癌中較惡的一種，醫生指Idy需做化療及電療。

這種乳癌沒針對的標靶藥，只可做化療。而且若他日復發，但我沒發現、檢查得遲的話，分分鐘好快就擴散至全身。那刻我呆了、不懂反應，也不能思考。

Idy的兒子9歲、女兒5歲。Idy術前術後都要向他們解釋病況、更買了一本書說明癌症、化療過程和副作用，說她會變光頭、精神差。「囡囡比較痴身，她出生至今我都無離開過她，一直都一起睡。」

妹妹曾問媽媽會不會死，哥哥則說過不想媽媽死，Idy總答：「不會的，治好了就不會死。」

▲ 起初若要拿外賣、速遞貨件前，Idy必先把帽子、假髮戴上才敢示人。現在則較放開，不怕以光頭的形象見親友。（被訪者提供）

疫下治療憂慮多 多次發燒以為染疫

化療要打8針，每兩星期打一次。更不幸的是，化療期間正值疫情爆發，既未知化療影響，又被肺炎嚇怕，Idy指背負雙重壓力。

原本有一頭金色長髮，Idy指最接受不到的是化療會掉髮，對她打擊好大，也覺得自己不漂亮。其他治療副作用為嘔吐、骨痛頭痛，精神差也易累。

頭幾天大部分時間都在床上過，常常想嘔。打完藥好累。打頭4針時更要服類固醇，服過後又會睡不了，好折磨，晚上要吃安眠藥睡覺。

副作用間歇性出現，有時打完針覺得沒甚麼，但下次又有大量徵狀，無法預測。「那時完全不知自己的狀況，覺得自己好像不太正常。」

▲ 其他病人或可3星期打一次化療，但因癌症類型較惡，Idy需做較密集的治療，身體負荷也就更重。（被訪者提供）

免疫系統會被化療影響，病人通常都要打升白針提升免疫力。而在頭4次化療期間，Idy更不斷發燒。「打每一針，都會燒一兩次。那時不知道發燒原因，到底是打完升白針體溫高，還是肺炎？常常都怕自己患上肺炎。」

拍片分享化療日記 與同路姊妹一起面對

為母則強、天性樂觀，Idy的抗癌路走過了一半，現在完成化療，等待電療開始。談及化療、打升白針，有病人會覺得避忌，也有人覺得是陰影。Idy反而將這些片段拍成日記，放上專頁分享。

▲ Idy拍片分享打升白針過程：「好快打完，消毒再插入肚皮，就可以了。」（被訪者提供）

Idy把自己打升白針過程剪輯成影片，配上輕鬆的音樂，看來簡單也減輕恐懼。曾經是害怕打針，抽血時也不敢望的人，最後卻能自行打完40針，也算一項成就。

我都有問過，怎樣自己打針？也試過好憂慮。當初看病友打針的片段，沒剪輯、沒配樂，其實都幾恐怖。所以才想用Vlog的形式去做，拍得沒那麼驚嚇，感覺就無咁差。

靠意志湊仔女自覺不足 「做到就盡做」

在家休養期間要顧小孩，有時又要安排子女網上上課、做功課，想全心全意休息都難。故每打新一針，一對子女都會寄住在公公婆家數天，好讓Idy專心休養。

只要身體乏力、精神迷糊的狀態一過，Idy就會接他們回家。「不想公公婆婆太辛苦，打完升白針雖然痛，但痛住湊仔都還可，起碼我個人有意識、是清醒的。做媽媽不能休息，沒辦法。」靠媽媽的意志強撑，做到就盡做。

不過在Idy眼中，化療期間自己仍有好多不足之處，未盡好媽媽的責任，更有些罪惡感。幸而有同路人一路相伴：

臨復課之際，女兒功課好多都無做。那刻會覺得是否自己不夠好，即使辛苦都應該教她做、迫她做？但同路人會安慰我，叫我別執着太多。 有時要適時放手，做不了就算，這些都要接受，否則個人就會太辛苦，自己都要休息。其實我知道休息重要，所以總會有好多掙扎，但要接受不完美。

學習愛自己多點、放自己在第一位，是永遠的課題。而在媽媽眼中，最重要的始終是子女。「要為更長遠的路去思考，這刻要把自己顧好，有健康的身體才可照顧他們嘛。」

▲ Idy笑說：「現在頭上只剩少許毛毛，眉毛有1條，眼睫毛7條。」（被訪者提供）

即使復發也不怕 做好心理準備

大病突襲，Idy指抗癌過程是對自己的一份肯定。「30多歲人正正常常上班、沒痛症，突然說患癌。原來面對這麼惡劣的情況，我都能樂觀、堅強地面對。」在這段路上，同路姊妹的心理支援，家人和父母的生活照顧都缺一不可，使她更有力量抗戰。

即使三陰性乳癌復發機率高，Idy坦言已做好心理準備。

未來3年是復發高峰期，擔心一定會。但我知道不可以害怕，面對癌症也不可以負面，否則它更易出現。接受它會復發，有這個心理準備就可以了。 我覺得沒甚麼，復發就再醫多次吧，既然我已經歷一次，恐懼、治療過程都經歷過，又怎會怕第二次？Touchwood有第二次，我覺得反而會做得更好。

記者：吳霆俊