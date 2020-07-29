【婚宴苦主】欲延期明年或取消婚宴遭拒　準新人恐撻訂幾十萬︰盼疫情互相體諒

▲ 有為數近300名的婚宴準新人組成群組，希望發聲令外界理解他們的苦況，盼疫情下各方互相體諒。

今年一場新冠肺炎肆虐全港，疫情初期曾出現「愉景灣婚禮」感染群組，加上限聚令實施，不論食肆和準新人都承受巨大壓力。近日有婚宴苦主組成群組，短短2星期已有近300人加入，該苦主群組向TOPick大吐苦水，明言大部分準新人深知疫情嚴重，希望延期至下年擺酒，甚至取消，但酒樓和酒店只能提供2至3個月內改期，並不斷追收附加費，否則要撻訂，數十萬積蓄血本無歸。

有婚宴苦主壓力過大患抑鬱

「婚宴苦主群組」的準新娘K小姐指出，她們都明白疫情嚴重，希望各方能互相體諒，但很多酒店、酒樓、化妝和攝影單位，都不斷因延期追收附加費，有苦主更因壓力太大而患上抑鬱。

TOPick記者曾接觸「婚宴苦主群」當中6名準新娘，她們異口同聲表示，明白食肆經營困難，沒可能要求退款，只希望一起共度時艱。

希望疫情下雙方互相理解體諒，取得共識，各方能提供雙贏的方法，例如減低最低消費、免費改期等等，而非只要求加錢或撻訂。

酒席拒減最低消費 反要求升級菜式

K小姐綜合了苦主們的情況，其中在酒席方面，因各國封關加上限聚令，新人已不能筵開多席，不能達到酒店和酒樓要求的最低消費。新人希望減少圍數，但酒店和酒樓拒絕調低最低消費，甚至提出減圍數可以升級菜式，或加酒加菜去達成。

只限2至3個月內延期

有新人表示想待疫情緩和至明年才舉行婚禮，但部分公司明言會增加「最低消費」，失去原有優惠，並且需跟明年加價的價錢。而且只容許延期2至3個月，新人根本難以預見短期內疫情緩和。

▲ 有一名醫護準新娘的婚宴已由原定3月延至9月，但因疫情提出取消想索回訂金遭拒絕，只容許新人延至明年12月31日前，但費用要再計算過。（受訪者提供）

取消酒席或延明年要撻訂

如果想取消酒席、轉讓或改為飲食券以減少損失，酒店和酒樓也一一拒絕，新人只可選擇撻訂，部分更會追討賠償費用。

K小姐更指出，有酒店出現確診個案，新人擔心賓客及家人安危想取消，但酒店也拒絕退訂。一般而言，酒店、酒樓或婚禮專門店均沒有提供任何方案及指引，有些更遲遲不回覆新人的查詢，例如11月婚宴要求新人10月才商談，使一眾新人大失預算，難以改動。

苦主之一、準新娘C小姐表示，曾要求加錢及加最低消費改至下年年底，但也遭對方拒絕，

改任何嘢都要撻訂，訂金比咗4成了……取消的話會失去20萬訂金。

▲ 有苦主因婚宴延期已被徵收多項附加費，連2元一支酒的存倉費都有，是當初沒有在合約中列明的。（受訪者提供）

有化妝師索4成以上改期費

此外，化妝及攝影單位方面，K小姐表示有化妝師要求收取高昂「改期費」，是原定價錢的4成以上。而部分新人想縮減婚禮時間，例如只註冊不擺酒，但化妝師堅持收取「全日」價錢，不肯更改訂金。

歐洲婚攝變香港影要加錢

而婚紗攝影公司也加收「附加費」或「行政費」，才能讓新人更改訂單，否則視新人撻訂，沒收所有已付訂金。有海外婚攝的新人欲到歐洲但未能成行，婚攝公司提出轉在香港影而不退還差價，甚或要新人加錢才可改於香港拍攝，或者只能改為Post-wedding拍攝。

部分攝影師失去聯絡

即使不能如期出發，有婚攝公司公司仍要求新人，於原定拍攝日期前15日交付餘款，有公司於收費後，拒絕新人提出的拍攝要求。

部分攝影師於疫情期間不主動聯絡客人，甚至失去聯絡，拒絕回覆，消費者投訴無門。

準新人投訴無門︰盼身邊人體諒

對於現時外界不斷批評仍想擺酒的準新人，群組一班苦主均表示並非一下子可以解決，取消會令多年積蓄化為烏有，想延期明年則遭各方拒絕，每次延期都只能2至3個月內，令她們不斷就延期問題困擾，「印帖都印2次」，有新人更因此患上抑鬱，她們齊聲表示︰

今年嘅新人真係好艱難，面對集團vendor（供應商）有強大律師團隊，我哋係小市民，去消委會又投訴無門，真係好無助。每位新人都付出好多，都係想有個圓滿的婚禮，付出左幾十萬，換來身邊人不體諒，極無奈……

苦主當中一名醫護準新娘既為疫情緊守崗位，又要面對籌辦婚宴問題，個案詳見另一篇專訪。

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記者︰林綺玲