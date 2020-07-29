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【戰毒】黃宗澤周秀娜新劇連場咀戲　Chrissie錫得激烈：拍到嘴唇紅紅腫腫

娛樂 13:06 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

網劇《戰毒》中，周秀娜與黃宗澤有不少吻戲。（《戰毒》劇照）

黃Viu熱播網劇《戰毒》，由男神黃宗澤、吳卓羲、聯同女神周秀娜、吳千語主演。當中黃宗澤與周秀娜、羅嘉良的三角關係錯綜複雜。

當中黃宗澤與周秀娜的連場親熱戲，更比劇中的槍戰、飛車激烈，周秀娜也笑言是入行以來咀得最激烈的一套劇：「錫得太激烈，每次收工都拍到個嘴唇紅紅腫腫！」

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周秀娜笑言是入行以來咀得最激烈的一套劇。（《戰毒》劇照）

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周秀娜大讚黃宗澤專業

飾演反派的周秀娜跟「臥底」的黃宗澤（Bosco），在劇中有一段令人熱血沸騰的感情戲，周秀娜表示：「今次好刺激，同Bosco由互相猜忌、鬥智鬥力，到後來成為情侶，每場戲都富有新鮮感。」

周秀娜大讚Bosco是位好對手，首度跟對方合作已火花四濺、默契十足。

她憶述指首次與對方拍第一場戲已是親熱戲：「所以第一次見面，是有點尷尬，不過Bosco好好，未埋位時，會跟我傾劇情、點做點做，就算有身體接觸，他亦會預先話我知、很顧及對手感受，令我在拍攝過程感到好放心，他非常專業。」

周秀娜與羅嘉良在劇中亦有感情線。（《戰毒》劇照）

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周秀娜與羅嘉良合作

周秀娜與Bosco每次都咀得十分肉緊，她也直言這是她入行以來咀得最激的一套劇：「由第一日開工到最尾，幾乎每日都有咀戲，咀得太多，最後錫到好純熟⋯⋯可能錫得太激烈，每日收工嘴唇都紅紅腫腫！所以我同Bosco都講笑，互相指對方是錫得最多的對手，由最初錫得尷尬，到最尾沒晒感覺⋯⋯無論如何，大家都是為部劇。」

除和Bosco咀出愛火，周秀娜在劇中亦會跟羅嘉良有一段情，對於能跟「前輩級」的羅嘉良合作。

周秀娜大表興奮，表示對方是她鍾意的演員之一

她說：「我很喜歡看他的劇集、角色。今次嘉良哥的角色很威嚴，但當導演一叫Cut，他即大爆幽默感，不時講笑，令整個拍攝現場氣氛很輕鬆，大大減低我緊張的感覺，而且他很專業，事業做足功課，在劇本上mark很多字，很值得學習。」

撰文 : TOPick 柴犬出動

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