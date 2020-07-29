【新冠肺炎】伊院再多一名76歲女患者染疫亡　本港至今共有24名病人因疫離世

▲ 伊利沙伯醫院公布，一名76歲女病人於早上離世。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，伊利沙伯醫院發言人今日（29日）公布再多一名患者因疫死亡，個案為第1776號76歲女病人，為伊利沙伯醫院A6病房群組患者，於今日（29日）早上離世。連同上述個案，至今共有24名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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發言人指病人有多種長期病患，她於6月30日因心臟衰竭引致氣促，入住伊利沙伯醫院一個內科病房接受治療，其病房同一病格出現2019冠狀病毒病的確診個案，病人被列為密切接觸者，獲安排轉往隔離病房，她在7月17日監察鼻咽拭子測試的樣本，對2019冠狀病毒病呈陽性反應，其時病人情況穩定。

醫院為病人提供抗病毒藥物治療，不過病人情況未有改善，其病情於7月24日轉差，醫院調整藥物並為病人提供氧氣支援。病人情況其後持續轉差，醫院就病人的病情與家屬溝通，家屬同意若病人情況再轉差時，不為病人施行心肺復甦術，病人延至今日（29日）上午8時11分離世。院方對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。

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責任編輯︰郭家穎