香港電訊推出健康科技平台DrGo遙距醫療服務　夥拍港怡醫院提供諮詢

▲ 香港電訊於今（29日）宣佈，將推出創新HealthTech（健康科技）平台DrGo，提供便捷的遙距醫療服務。（受訪者提供）

現代人生活繁忙，即使身體不適亦無暇就診。香港電訊於今（29日）宣佈，將推出創新HealthTech（健康科技）平台DrGo，提供便捷的遙距醫療服務，用戶可在該手機程式內預約醫生進行視像會診，處方藥物亦會在診症後約4小時內送遞至用戶的指定地址，收費由398元至450元不等。平台DrGo將下周一(8月3日)推出，現階段會夥拍港怡醫院提供諮詢服務，未來將繼續夥拍其他醫院、聯營診所及醫生擴大其醫生網絡。

用戶可下載DrGo應用程式，完成簡單的登記後，便可預約當值醫生，醫生接受預約後便可在指定時間進行視像會診，並為病人處方藥物。平台一般會於4小時內送遞處方藥物、簽發醫療證明書、醫生轉介信或收據至用戶的指定地址。用戶亦可透過DrGo應用程式，隨時查看醫生的診斷及處方藥物的服用說明的錄音。諮詢服務收費根據所選醫生，由398元至港幣450元不等，已包括醫生診金、3日標準處方藥物及1次性送藥服務。

港怡醫院執行總裁Dirk Schraven表示，醫療服務迫切需要創新模式，從而改善香港的醫療服務，以配合病人不斷轉變的需要和期望。很高興成為DrGo的首個醫療合作夥伴，讓更多病人可透過此平台使用由我們醫生所提供高質素、便捷和有效率的醫療服務。尤其在目前充滿挑戰的時期，這方案正好適時地切合病人需要。

香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，在服務初期，香港電訊會夥拍私家醫院及診所提供普通科醫療諮詢服務，而服務範圍將擴展至專科醫生諮詢、照顧長期病患者及其他醫療保健服務。而長遠目標是為公共醫療保健系統的使用者提供遙距醫療保健服務。另亦會探索HealthTech的其他機遇，例如健康風險評估、遙距監測、長期疾病管理及內聯網連接裝置。

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記者：洪芷晴