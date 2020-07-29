【食用安全】男子嗜食「魚生」逾10年 染肝吸蟲病排出20多條活蟲

▲ 男子嗜食「魚生」逾10年，染肝吸蟲病排出20多條活蟲。

不少人喜歡食魚生，但廣東韶關一名51歲男子，嗜食魚生十多年，結果感染肝吸蟲病，肝臟裡排出20多條活蟲。其主診醫生稱，若不及時治療，嚴重會發展成膽汁性肝硬化，甚至是惡性腫瘤。食安中心曾提醒，酒、醋、Wasabi不能殺死寄生蟲。

綜合内地媒體報道，該名丘姓男子近期常感到右上腹痛，還伴有嘔吐，小便也異常的黃，症狀持續了一個多月也不見減輕，便去廣州的醫院求醫。

經入院檢查，赫然發現丘先生患有膽囊結石、膽囊炎、肝膽總管結石、膽管炎，甚至肝功能也受到損傷；同時，黃疸也日趨嚴重。為了盡快遏制病情，主診醫生立即安排手術。整場手術完成，但男子的黃疸卻消退緩慢。

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丘先生稱，一直喜歡吃淡水魚生，近幾年都經常生食魚蝦，已有十多年，主診醫生疑其可能患上肝吸蟲病，因這種常見的寄生蟲病，初期常無明顯症狀，但由於肝吸蟲在體內寄生，常年累月造成了肝、膽內的結石產生，還會引起黃疸；只有做針對性的寄生蟲檢測才能確認是不是肝吸蟲病。

兩天後，醫生丘先生的T型引流管排出液中發現了一條還是活的肝吸蟲，之後還排出20多條活蟲。經治療，丘先生的黃疸症狀明顯減輕，身體逐漸恢復正常，目前已出院。

報道指，肝吸蟲，又稱華枝睾吸蟲，華肝蛭。肝吸蟲寄生於人體或動物的肝膽管中，從而引起肝膽病變，比如急慢性膽囊炎、梗阻性黃疸、膽結石等等，被稱為「肝吸蟲病」。

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丘先生的主診醫生稱，若不及時治療，嚴重會發展成膽汁性肝硬化，甚至是惡性腫瘤。而淡水魚蝦中易帶有肝吸蟲囊蚴，進食帶有囊蚴的魚蝦，就會被感染肝吸蟲病。肝吸蟲病在廣東地區更為高發，丘先生患病多數與愛吃「魚生」有關。

食安中心曾教路，也有一些措施可以有效地減低在剌身中寄生蟲的風險。注意事項如下：

1. 食品法典委員會建議，把供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 相對野生捕撈，在良好的寄生蟲防控體系下養殖的魚類（例如養殖的三文魚），感染寄生蟲的風險亦可有效地得以控制。

3. 不想從水產感染寄生蟲，最好是吃徹底煮熟的水產。

4. 高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士，尤其不應吃未經徹底煮熟的水產。

5. 酒、醋、日式芥辣、黃芥辣及香料等均不能殺死寄生蟲。

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責任編輯：羅嘉欣