【兒童健康】人工色素或影響兒童專注力 營養師解構6大邪惡色素

▲ Calvin分享含人工色素及高糖份零食對小朋友的影響。

小朋友都喜歡吃零食，但很多家長都會頭痛如何為子女選擇健康的零食，除了糖分過高的零食會引致蛀牙風險，高脂食物會導致肥胖問題外，含人工色素的零食，會影響孩子的情緒及學習專注力。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享含人工色素及高糖份零食的影響？

兒童若患有專注力不足，會對學習成長、社交生活造成障礙。Calvin表示，零食含有較多的食物添加劑，雖然部分食物添加劑在包裝食物中有重要的作用，但營養價值一般都比較低， 但始終人工化學成份對兒童成長的影響。外國更有研究顯示，零食中的人造色素可能與兒童出現過度活躍和專注力缺乏有關，包括人造色素、防腐劑、甜味劑等。

如何選擇健康的零食呢？Calvin表示，購買零食時可以留意營養標籤，留意是否含有E102、104、110、122、124、129、E211、Sorbitol（山梨糖醇）等，而這些對兒童有潛在影響的食物添加劑比較常在糖果、汽水、蛋糕、雪糕雪條出現。

誘惑紅AC（129） 淡紅（122） 麗春紅4R（124） 喹啉黃（104） 日落黃（110） 檸檬黃（102）

想食得健康，Clavin建議是平時給予小朋友的食物，無論正餐或茶點，盡量以新鮮食物為主，間中也可提供較健康的包裝小食作茶點。選購包裝食物時要留意營養標籤脂肪、鹽和糖的含量外，也應細閱成份表中的成份，盡量選購較少食物添加劑的包裝食物，如果包裝上註明色素的顏色來自水果、蔬菜、香料等天然的顏色和不含防腐劑更加好。

每100克包裝食物，脂肪少於20克、糖少於15克，鈉含量少於600毫克，是較為健康的食物。如果零食標籤註明色素天然，不含防腐劑，更加理想。

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責任編輯︰鄺嫻