  • 30°C
香港時間 : 2020729日 (週三) 13:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【兒童健康】人工色素或影響兒童專注力 營養師解構6大邪惡色素

兒童健康 13:16 2020/07/29

分享：

熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

Calvin分享含人工色素及高糖份零食對小朋友的影響。

小朋友都喜歡吃零食，但很多家長都會頭痛如何為子女選擇健康的零食，除了糖分過高的零食會引致蛀牙風險，高脂食物會導致肥胖問題外，含人工色素的零食，會影響孩子的情緒及學習專注力。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享含人工色素及高糖份零食的影響？

兒童若患有專注力不足，會對學習成長、社交生活造成障礙。Calvin表示，零食含有較多的食物添加劑，雖然部分食物添加劑在包裝食物中有重要的作用，但營養價值一般都比較低， 但始終人工化學成份對兒童成長的影響。外國更有研究顯示，零食中的人造色素可能與兒童出現過度活躍和專注力缺乏有關，包括人造色素、防腐劑、甜味劑等。

如何選擇健康的零食呢？Calvin表示，購買零食時可以留意營養標籤，留意是否含有E102、104、110、122、124、129、E211、Sorbitol（山梨糖醇）等，而這些對兒童有潛在影響的食物添加劑比較常在糖果、汽水、蛋糕、雪糕雪條出現。

誘惑紅AC（129）

淡紅（122）

麗春紅4R（124）

喹啉黃（104）

日落黃（110）

檸檬黃（102）

想食得健康，Clavin建議是平時給予小朋友的食物，無論正餐或茶點，盡量以新鮮食物為主，間中也可提供較健康的包裝小食作茶點。選購包裝食物時要留意營養標籤脂肪、鹽和糖的含量外，也應細閱成份表中的成份，盡量選購較少食物添加劑的包裝食物，如果包裝上註明色素的顏色來自水果、蔬菜、香料等天然的顏色和不含防腐劑更加好。

每100克包裝食物，脂肪少於20克、糖少於15克，鈉含量少於600毫克，是較為健康的食物。如果零食標籤註明色素天然，不含防腐劑，更加理想。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰鄺嫻

相關文章

【兒童健康】孩子生病只吃白粥阻延康復 營養師：抵抗力下降更需均衡營養
13:13 2020/07/28
【兒童健康】孩子生病只吃白粥阻延康復 營養師：抵抗力下降更需均衡營養
【兒童健康】咖啡因利尿加快鈣質流失　或影響兒童骨骼牙齒發育【內附不同飲料咖啡因含量】
10:51 2020/07/21
【兒童健康】咖啡因利尿加快鈣質流失　或影響兒童骨骼牙齒發育【內附不同飲料咖啡因含量】
【親子專訪】兒子患ADHD致專注力不足 父母隨其喜好發展終考入喇沙書院
今日 00:00
【親子專訪】兒子患ADHD致專注力不足 父母隨其喜好發展終考入喇沙書院
兒童健康 專注力不足 防腐劑 色素 添加劑

最高瀏覽

【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
12:30 2020/07/28
【豪宅廚房】肥媽拍片曬巨型廚房　一屋4個雪櫃儲糧2個月養起一家32人
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
12:39 2020/07/28
【堅離地千金】23歲半島董事千金香港日本擁有豪宅　從未拍拖公開徵男友
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光
19:32 2020/07/28
【疫境成長】一家四口入住駿洋邨隔離第9天　港爸不放負珍惜家人共處時光