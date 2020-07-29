【上班族悲歌】全日禁堂食實施首天下暴雨　打工仔無處開餐坐路邊進食

▲ 全日禁堂食實施首天下暴雨，打工仔無處開餐坐路邊進食。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，政府今天起收緊堂食服務，食肆全日禁堂食。在禁堂食令實施的第一天，午飯時間更突然下起雷雨，大量戶外工作人士在路邊食飯，場面令人非常心酸。

戶外工作者隨街開飯

禁堂食第一天，有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，討論沒有辦公室的打工仔午飯時如何食飯。

帖文引來網民貼出今日打工仔吃午飯的慘況。不少人都直接站在街上食快餐，亦有人找到隧道等地方，席地而坐。有人將紙皮箱或車尾箱當作枱櫈，巴士站等有蓋地方亦有大量人士正在吃飯。

▲ 巴士站有大量人士分開吃飯。（網上圖片）

有人建議地盤工人回到地盤食晏，但就有網民留言指，不少地盤規定不准在內進食外賣，怕會引來曱甴及老鼠。有人拍到地盤工人坐在行人天橋的樓梯食飯盒，每位工人雖然在炎熱天氣下食飯，仍記得保持十幾級樓梯的社交距離。

▲ 有戶外工作者選擇在天橋吃飯。（網上圖片）

戶外工作者的慘況令網民心痛。不少網民都表示，大家應多體諒戶外工作者，平日工作已經非常辛苦，只想趁中午飯餐時間入室內涼冷氣、食餐安落茶飯都被剝削。有不少戶外工作者只吃麵包充飢，或者直接睡覺，令人擔心他們會體力不足。

藝人鄭中基亦於fb撰文為戶外工作者發聲，指打工仔辛苦搵來自在食，希望大家多體諒及尊重其他人：

並唔係每個人都可以有個空間靜靜哋食飯。懇請大家係街見到人食飯嘅話，就俾啲空間，唔好影相甚至 po上網。人人嘅尊嚴都應該受到尊重。

未來一星期持續下雨

現時本港多個地區亦開始行雷、下雨，天氣預報亦指未來一星期都會下雨，令網民直斥「你叫人去邊度食」。

為解決無地方開飯的問題，有網民提醒社區中心大樓現時仍開放，即使社區中心沒有開門，外面仍可以座。大量網民表示，現時人人坐在街上拉低口罩吃飯，其實比堂食更加危險。甚至提出在街上拉低口罩食飯之後，如果真的有人受感染，會更難追尋散播源頭。

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責任編輯：王俊賢