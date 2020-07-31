【減肥大作戰】蘆筍有助減肥抗衰老　中醫推介食譜：適合夏天減肥人士【附做法】

▲ 蘆筍有助減肥、抗衰老

夏天減肥可吃甚麼？註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook表示，進食蘆筍有助減肥、抗衰老。她又講解蘆筍功效，並教煮蘆筍蒸魚卷，適合減肥人士進食。

蘆筍性質及功效

梁醫師表示，蘆筍外形與一般蔬菜與別不同，我們食用其粗壯的莖部，其頭頂看似葉的部份其實是枝。

從中醫角度來看，性涼，具清熱氣、利小便、補虛、減肥、抗癌功效，很適合夏天想減肥的人士食用。

蘆筍其他益處如下：

熱量低、纖維含量多，有助消化及排便

有降血壓的作用

含有豐富維他命E，能預防心臟血管毛病

不適合人士：由於嘌呤含量高，痛風症患者勿食為妥。

煮食貼士

烹煮蘆筍時間不宜太長，因為能保持爽嫰口感之餘，亦能防止營養流失。

蘆筍蒸魚卷

材料：蘆筍10根、魚柳2件、蔥粒少許、鹽少許、胡椒粉少許、米酒少許

調味汁：豉油2湯匙、油1茶匙、糖1.5茶匙

做法：

1. 蘆筍洗淨切去底部，如果比較老身可以刨走外皮；魚柳洗淨切片，加少許鹽、胡椒粉及米酒略醃。

2. 取一片魚片，放上蘆筍並捲起，魚肉開口部份朝下，隔水蒸5-7分鐘。

3. 將調味汁煮滾，淋上魚片上，灑上蔥粒即可。

備註：如蒸魚後魚汁太多可先倒走。

文章獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

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▲ 註冊中醫師梁尹倩

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣