【口罩令】公屋自私男女不戴口罩𨋢口吐痰　街坊封毒皇毒后：傳播病毒

▲ 粉嶺公屋一對年長男女不戴口罩，隨地吐痰和打噴嚏，被狠批是播毒行為。

新冠肺炎第三波疫情來勢洶洶，政府23日起實施室內公共場所強制戴口罩的措施，今日（29日）起更進一步收緊多項防疫措施，包括食肆全日禁堂食、強制室內及室外公眾地方戴口罩、限聚令收緊至2人等。疫情嚴峻，市民出入都必須戴上口罩，但有網民就爆料，在粉嶺公屋一對年長男女依然不戴口罩，並隨地吐痰和打噴嚏，被狠批是傳播病毒行為。

有網民上周五（24日）在Facebook群組發佈一段短片，片中有一對年長男女沒有戴口罩，拍片網民即場指責男子經常在升降機吐痰，極不衞生，被該名男子以粗口回罵。最後該對男女走入升降機離開。

隨地吐痰打噴嚏

上載影片的網民表示，已容忍這對男女很久，男子每天都會在升降機口吐痰，而女子就會很大聲打噴嚏，令他相當生氣，並認為正正是這些自私的人，才會令疫情如此嚴重。

事件引來其他網民關注，有網民建議發帖者向房署投訴，亦有人問事發地點在哪裡，獲發帖者回覆：「只能說是祥華毒皇毒后，大家小心」有網民認為必須重罰，要罰錢才有阻嚇性，也有人直指他們的行為已犯法：「播毒仲聲大大」、「佢哋唔口罩犯法」、「咁唔衛生」、「自私老人」。

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責任編輯：王俊賢