【明星理財】馬海倫投資有法擁約半億物業　疫情下減租助補習社過難關

▲ 馬海倫擁有逾半億物業。

香港年輕人「上車」艱難，某些愛侶更因置業問題而耽誤婚事。72歲的馬海倫早在年青時已未雨綢繆買「磚頭」，既保值外又可收租，可說是圈中隱形富婆。

而馬海倫這位慈母很疼錫一對子女，早年為子女付首期，助他們成功「上車」。此外馬海倫更是一位好業主，早年買下商廈單位的她，眼見近日前疫情嚴峻為租戶減租。

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▲ 馬海倫於投資物業上甚有心得。（黃建輝攝)

馬海倫買樓保值

在TVB正播出的劇集《迷網》內，馬海倫演退休女警「孖8姐」，與姜大衞扮演一對夫婦，這位非常強勢的人妻，卻誤墮手機騙案。現實中馬海倫精明又謹慎，未遇上金錢騙案。

她接受TOPick專訪表示，只曾在李思捷的整蠱節目《玩野王》上當而已：「他致電來說：『媽，可以借我15萬嗎？我買了手錶，不想讓家人知。』結果被搵笨，但因為認識他的父母，知道他的家底才會答應。」

馬海倫不但為人精明，更投資有道，自90年代開始投資物業，曾有報導指她歷年來買賣物業賺千多萬：「我不擅長炒股，投資愛買『磚頭』，因為媽媽自細教，做人最重要有瓦遮頭，至少有間屋住，不會被人迫遷。」

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▲ 馬海倫跟姜大偉於《迷網》演夫婦。

馬海倫積穀防飢

由於樓價飆升得快，馬海倫以「樓換樓」方式作投資：「譬如用300萬買一個細單位，當單位升值至500萬時就沽出，再以600萬買入較大單位，最重要是踏出第一步，齋儲錢是沒有用的。」

馬海倫回想，是在1974年結婚後，因為兩口子想享受二人世界，於是決定買樓首次做業主：「因為要搬出去住，所以決定買個單位，會較有安全感。」

首次置業的單位值百多萬，馬海倫靠慳儉儲首期：「65歲前的我好慳儉，通常襪子穿了洞，會縫好它繼續穿，某次去日本菜館要除襪，朋友看到襪子縫補過就問我何解，我覺得襪身沒有爛，別浪費吧。」

▲ 馬海倫稱，在65歲前生活十分節儉。（黃建輝攝)

原來慳儉性格是源自媽媽的教晦：「年輕時賺到錢，不代表成世人都一樣，正如創業容易守業難，所以賺10蚊使3蚊便好了。」

有指馬海倫擁有近半億物業，不少更用來收租，她微笑說：「說真話，其實不止呢」。

除了香港擁物業，早年馬海倫於英國置業：「因為一對子女於英國留學，大學時期沒法寄宿，所以買樓讓他們住，加上我們一家人喜歡到歐洲旅行。」

▲ 馬海倫喜愛旅行，懂得享受人生。（取自instagram）

助子女上車

除了是位好業主，馬海倫亦是位慈母，婚後育有一子一女，其任職眼科醫生的長子於02結婚兼育有一對兒女，馬海倫的長孫已經15歲。

而馬海倫早年已為子女付首期，助他們「上車」，而且為方便照應，她跟子女居於同一屋苑：「先幫他們行第一步，之後由他們供樓，不可以送樓吧，要讓子女有責任感及學懂節儉。」

30多歲的女兒縱然未嫁人，作為媽媽的馬海倫不會心急：「我信佛，覺得看緣份吧，有時勉強未必一定好。」

▲ 馬海倫於家裡飼養兩雙金毛尋回犬。（取自instagram）

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要懂感恩和布施

除買屋，馬海倫更擁有一個商廈單位，原來當年買下這單位，背後有個小故事：「我跟劉德華太太相熟，大家是佛教徒，某次說起教學問題，突然間有地產經紀致電問：『馬小姐，有兩個相連單位是租給補習社，因為大業主想賣掉，補習社又不想搬，你會買下來然後租給他們嗎？』」

最後馬海倫購下這單位，令補習社免於被迫遷，雙方簽了4年租約，馬海倫一直沒有加租。事實她是好業主：「我甚少加租，一來我不是炒賣賺錢，二來希望大家住得開心。」

近日疫情嚴重打擊小商戶，馬海倫讓補習社減租金度難關：「任由他們交多少租金，因為做人要懂得感恩和布施。」

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記者：游艾維