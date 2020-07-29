【新冠肺炎】慈雲山街市設智能消毒站及派面罩　檔販稱焗促辛苦但心安

▲ 市民進入街市前必須戴口罩。（陳國峰攝）

本港疫情持續嚴峻，慈雲山更成為重災區之一，為加強防疫，負責管理慈雲山中心街市的建華集團決定加強抗疫措施，例如由今日起市民進入街市前需通過智能消毒站。

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▲ 今日起市民進入街市前需通過智能消毒站。（陳國峰攝）

身處疫情重災區，慈雲山街市可謂嚴陣以待，市民進入街市前必須戴口罩、量體溫、於街市入口的智能消毒站消毒和於街市入口領取一次性手套及面罩。

▲ 慈雲山街市設智能消毒站及派面罩。（陳梓蔚攝）

建華集團行政總裁凌偉業指，集團已採取多個措施加強防疫，希望挽回居民信心。他補充指，旗下街市的從業員由即日起，必須每14天進行病毒測試，通過後可獲健康卡以便識別、亦須佩戴口罩，面罩，手套及健康咭、上班前均須量度體溫。

另外，街市會每隔2小時使用1:49稀釋漂白水消毒、每晚於街市進行徹底霧化消毒、顧客經常接觸的地方已噴灑「新一代光觸獨媒」光自潔納米液進行消毒，持續有效6個月。

建華集團發言人則指，預計每日每個街市要消耗過萬個面罩，而整個防疫計劃已耗資數十萬。

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▲ 沈婆婆（右）。（陳國峰攝）

在慈雲山居住20多年的沈婆婆指，街市新增的防疫措施令她感到更安心。她指出，現時街市重開1個多星期，大部分檔販亦已回復營業，希望剩下的檔販盡快重開，讓她有更多選擇。她又透露，即使慈雲山疫情爆發時，亦未曾跨區買菜，「買慣了不想去其他街市，搭車都要用我2蚊。」

▲ 菜檔東主陳女士（圖左）（陳梓蔚攝）

在慈雲山街市經營菜檔的陳女士則指，現時每日開工10小時均要戴口罩和面罩，令她感到十分焗促，但為抗疫和做生意亦無選擇。

▲ 李女士。（陳國峰攝）

她指出雖然街市重開一星期後人流稍有回升，但生意仍較正常差7成。經營豬肉檔的李女士則指，雖然防疫措施令人流增加，但生意仍少3成。

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記者：陳梓蔚