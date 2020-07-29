深港西部通道承建商等被指違約　政府入稟要求6公司索償

▲ 政府日前入稟高等法院，指6間公司違反合約，要求作出賠償。（資料圖片）

深港西部通道香港段於2007年7月啟用，政府日前入稟高等法院，向承建商及顧問公司等興訟，指6間公司違反合約，要求6間公司作出賠償。

原告香港特別行政區政府；6名答辯人依次為金門建築有限公司、Skanska International Civil Engineering AB、中鐵大橋局集團有限公司、金門-Skanska-中鐵大橋局聯營、奧雅納工程顧問及威勝利香港有限公司。

原告於入稟狀中指，首4間答辯人公司受聘為興建深港西部通道香港段的聯合承建商，而第5答辯人則受聘為工程顧問，第6答辯人為專門分判商。原告分別指6間答辯人公司違反於2002至2003年期間所簽署的合約及謹慎責任等，故分別要求6間公司作出懲罰性賠償。

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記者：楊詠渝