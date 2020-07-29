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【新冠肺炎】確診電腦網絡維修員走訪10間麥當勞　麥當勞香港：涉及分店已進行徹底消毒

健康 13:43 2020/07/29

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

麥當勞香港指，涉及的10間分店已進行徹底消毒。

新冠肺炎爆發第三波疫情，衞生防護中心昨公布最新確診新冠肺炎患者行蹤，其中第2180宗患者於1日內走訪過10間麥當勞令人關注，對此，香港麥當勞回應表示，一名外判服務供應商的電腦網絡維修員確診新冠肺炎、事件中涉及的分店已進行徹底消毒及深層清潔。

【新冠肺炎】新增24間確診人士到訪餐廳　有患者1日走訪10間麥當勞遍佈4區

據衞生防護中心，該患者去過10間在大埔、沙田、上水、粉嶺的麥當勞分店。香港麥當勞今日發聲明指：

知悉一名外判服務供應商的電腦網絡維修員確診新冠肺炎，該名外判維修員對上一個上班日為7月18日。

該名外判維修員主要到麥當勞分店處理電腦網絡例行檢查，於分店工作期間一直有戴口罩，一般逗留時間約為15分鐘，工作前後均沒有在店內購買食物或用餐。

事件中涉及的分店已進行徹底消毒及深層清潔。到目前為止，我們沒有收到相關餐廳任何人員身體不適的報告。

香港麥當勞對事件非常重視，會密切關注僱員健康，並繼續嚴守衞生及清潔標準。

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責任編輯：楊宛茜

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