【沙門氏菌】美國23州爆沙門氏菌疫情　至少212人感染源頭不明

▲ 美國23州爆沙門氏菌疫情，至少212人感染，菌株源頭不明。

新冠肺炎疫情尚未平息，惟美國近日有23個州分爆發沙門氏菌疫情，至少有212人確診，但未出現死亡病例。美國疾病控制及預防中心（CDC）指出，暫時未查清是次沙門氏菌疫情菌株的具體來源。

綜合外媒報道，感染者最早出現於6月19日，其後全美有23個州分相繼出現患者，根據美國疾控中心資料，截至當地時間24日，已有212人受到感染，當中以俄勒岡州的病例最多，共有51宗，其次是猶他州，共40宗。目前有31名患者需住院接受治療，暫未有無死亡案例。

美國疾控中心表示，此次沙門氏菌菌株的具體來源仍待進一步查清，目前未要求禁食特定商品，也沒有聯繫任何可能受污染商品的特定零售商。

據美國疾控中心資料，感染沙門氏菌通常會出現 腹瀉、 發燒、胃痙攣等症狀，一般 持續4至7天，但 大多數人無需治療即可康復。不過，兒童及老人等免疫系統較弱的人士病情會較為嚴重。

預防感染沙門氏菌

本港衞生防護中心指出，沙門氏菌常見於未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品等，中心提醒市民，要預防食物中毒，應遵從「食物安全五要點」：

選擇安全的原材料

保持雙手及用具清潔

分開生熟食物

徹底煮熟食物

把食物存放於安全溫度

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責任編輯：羅家欣