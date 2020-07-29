【外賣優惠】URBAN外賣自取一律7折　Wildfire Pizzabar外賣全單8折

▲ 西式套餐外賣款式多。(餐廳提供)

在家抗疫及遙距工作成為大家現在的生活新常態，URBAN及Wildfire Pizzabar分別推出多項至抵外賣優惠，自取或送遞皆可，讓大家安坐家中，嘗盡薄餅、意粉，甚至酒類飲品等各式美食，輕鬆下單，就可在家感受無窮美味。

1.URBAN外賣自取全單7折

由即日起惠顧Urban City Diner及Urban Café Commune分店，所有堂食產品均可享外賣自取7折，特選外賣二人餐更低至$158起，餐目包括經典意粉及創意薄餅等。

另凡於 8月31日前，於foodpanda惠顧URBAN外賣送遞餐牌滿$100，更可享8折優惠。

查詢：2346 5828

▲ 除了薄餅，還有多款小食可供外賣。(餐廳提供)

2.Wildfire Pizzabar外賣全單8折優惠

而作為薄餅粉絲的你，Wildfire pizzabar的有羅馬鬆脆餅底薄餅、拿波里風格薄餅底薄餅、餡角薄餅，以及炸薄餅選擇，所有餅底均以明火烤焗，即叫即做，配料豐富，餅底亦只選用意大利 doppio zero flour (00麵粉) 製造，特別香口。

外賣一律可享8折優惠，餐單已於foodpanda及Deliveroo外賣送遞平台上架！

查詢：3690 1598

記者：趙景隆