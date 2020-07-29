【集體回憶】港片迷帶劇照遊勻港九 重構咖哩辣椒＋賭神香港地標情懷
娛樂 14:10 2020/07/29
最近有幾位電影系學生開設IG「映遊舊戲」（thorwbackhkfilmstory）'帶着不同港產片畫面的相片重遊現場，回憶舊時香港。原本只想着交功課，但越覺有趣，便繼續以相片帶觀眾回味香港情懷。
當中包括《旺角黑夜》、《忘不了》、《賭神》、《無間道》以至近期《幻愛》等經典港產電影，多組圖片發放後，大獲港片迷讚賞。
此IG以「帶你重遊舊地，重歷港產片」為主題，並發布多張港片經典的拍攝場地，跟劇照互為對照，如親歷巨星們的電影畫面。
多張經典場地對照如下：
《咖哩辣椒》尖沙咀
周星馳張學友片中是尖沙咀CID，故出現半島酒店、天星碼頭場景。
《忘不了》筲箕灣
張栢芝演小巴司機，專走西環至筲箕灣的小巴總站。
《旺角黑夜》旺角行人天橋
【幻愛熱潮】鏡頭下屯門美如日本 追尋《幻愛》日系小清新打卡位
《賭神》太子警署附近
《黑社會》舊油麻地警署
《王家欣》坪州
《暗戰》觀塘
哥哥足印
其實在哥哥張國榮過身17年，已有一位歌迷將哥哥張國榮的舊照曬出，並跟隨他昔日的香港足跡作對比，感動不少粉絲。
當中將舊照與現實接軌，並表示：「重走Leslie走過的路，又一位有心的榮迷！」引起粉絲們的關注。
撰文：司徒家傑