【集體回憶】港片迷帶劇照遊勻港九　重構咖哩辣椒＋賭神香港地標情懷

▲ 一班戲迷走訪多個港片拍攝地。

最近有幾位電影系學生開設IG「映遊舊戲」（thorwbackhkfilmstory）'帶着不同港產片畫面的相片重遊現場，回憶舊時香港。原本只想着交功課，但越覺有趣，便繼續以相片帶觀眾回味香港情懷。

當中包括《旺角黑夜》、《忘不了》、《賭神》、《無間道》以至近期《幻愛》等經典港產電影，多組圖片發放後，大獲港片迷讚賞。

▲ 《咖哩辣椒》的半島酒店。（取自IG）

此IG以「帶你重遊舊地，重歷港產片」為主題，並發布多張港片經典的拍攝場地，跟劇照互為對照，如親歷巨星們的電影畫面。

多張經典場地對照如下：

《咖哩辣椒》尖沙咀

周星馳張學友片中是尖沙咀CID，故出現半島酒店、天星碼頭場景。

▲ 星爺學友曾在戲中現身天星碼頭。（取自IG）

《忘不了》筲箕灣

張栢芝演小巴司機，專走西環至筲箕灣的小巴總站。

▲ 《忘不了》筲箕灣小巴站。（取自IG）

《旺角黑夜》旺角行人天橋

▲ 《旺角黑夜》的行人天橋。（取自IG）

【幻愛熱潮】鏡頭下屯門美如日本 追尋《幻愛》日系小清新打卡位

《賭神》太子警署附近

▲ 《賭神》中刀仔曾在太子一帶遺棄失憶的賭神。（取自IG）

《黑社會》舊油麻地警署

▲ 《黑社會》（取自IG）

《王家欣》坪州

▲ 《王嘉欣》在坪州取景。（取自IG）

《暗戰》觀塘

▲ 《暗戰》（取自IG）

哥哥足印

其實在哥哥張國榮過身17年，已有一位歌迷將哥哥張國榮的舊照曬出，並跟隨他昔日的香港足跡作對比，感動不少粉絲。

▲ 早前曾有張國榮影迷走訪偶像到過的地方。（取自IG）

當中將舊照與現實接軌，並表示：「重走Leslie走過的路，又一位有心的榮迷！」引起粉絲們的關注。

撰文：司徒家傑