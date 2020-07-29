【感激父親】家有唐氏爸爸被同學欺凌取笑感自卑　女兒長大後懂感恩發表「愛的宣言」

▲ 菲律賓一名女子因家有唐氏爸爸而被同學欺凌，曾嫌棄爸爸及感到自卑。

常說「女兒是爸爸上輩子的情人」，女兒與爸爸有著特別的情感。菲律賓一位女兒於社交媒體發表「愛的宣言」，指爸爸因患有唐氏綜合症曾被同學欺凌取笑，她曾希望隱藏爸爸，避免與爸爸一同出現，但她長大後慢慢理解爸爸，並以爸爸為驕傲。

綜合外媒報道，來自菲律賓的Richie Anne Castillo在去年爸爸50歲生日時，在Facebook上載多張父女合照及發帖，她指由於爸爸是唐氏綜合症患者，自小被同學欺凌排斥，並取笑她「與眾不同」，令她一度變得膽小自卑，更不想別人知道她爸爸的存在。

被欺凌自卑隱藏爸爸

Richie表示，對於她沒有常常探望爸爸、兩父女一起去沙灘散步感到內疚，

以前因害怕被排斥不得不將爸爸隱藏，我是一位不盡責的女兒，我現在很後悔。

感恩爸爸令她變成強大

隨著成長，Richie慢慢理解爸爸的難處，漸漸以愛與忍耐與爸爸相處，也讓她捍衛自己，不怕別人欺壓，感謝爸爸視她為唯一的心肝寶貝，

爸爸，你是我認識最強大、勇敢的人。即使在醫院進行各類手術，你總是在臉上露出笑容，好像從未恐懼過一樣。

爸爸堅強撐過痛苦治療

對於唐氏綜合症患者來說，能活到50歲實在不容易，甚至連醫生都驚嘆。而Richie的爸爸目前仍需要接受多項治療，儘管他有時會說「我很累，很辛苦」，但他還是以堅強意志撐過去。Richie聽見爸爸的話不禁流下眼淚，曾想過代替爸爸承受痛楚。

▲ 患唐氏綜合症的爸爸今年已經51歲。（Richie Anne Castillo）

而今年，Richie同樣於爸爸51歲生日時送上祝福，她只希望爸爸能夠健康快樂生活，即使處於不一樣的家庭，卻令她變得更加堅強勇敢。

今天是特別又美妙的日子，我很驕傲有你成為我的爸爸。

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責任編輯：王明芳