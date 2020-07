【艾美獎】Netflix劇破紀錄獲160項提名 畢彼特跟前妻珍妮花同獲提名

▲ 畢彼特為綜藝節目《Saturday Night Live》客串扮抗疫專家獲艾美獎提名。(網上圖片)

美國的艾美獎(Emmy Awards)是每年電視界盛事,近年串流平台Netflix、Apple TV+及Disney+等新對手加入,挑戰霸主HBO。今年Netflix就以160項提名領先HBO的107項,並打破了艾美獎的提名紀錄。

▲ Netflix 共獲160項提名破紀錄,當中獲最多提名劇集為《黑錢勝地》。(劇照)

但眾劇之中,就以HBO的改編DC漫畫美劇《保衛奇俠》(Watchmen)取得26獎項提名最威水。

▲ 第72屆艾美獎提名公布,HBO劇《保衛奇俠》獲26獎項提名成最威水劇集。(劇照)

其次是Amazon Prime的喜劇《The Marvelous Mrs. Maisel》的20項提名,而 Netflix的《黑錢勝地》(Ozark)及HBO的《傳媒家族繼承人》(Succession)則同獲18項提名。今屆最佳劇集一項,有8劇競逐,競爭激烈。

▲ 曉治積曼在HBO電影《聖。教。慾》飾演腐敗教育管理人員,獲提名最佳最佳男主角(短篇劇/電視電影)。(網上圖片)

曉治積曼(Hugh Jackman)憑著HBO電影《聖。教。慾》(Bad Education)獲提名最佳男主角(短篇劇/電視電影),此獎項爭逐者還有HBO劇集《他是我兄弟》(I Know This Much Is True)一人分飾兩角的麥克雷法路(Mark Ruffalo) ,實行「狼人」鬥「變形俠醫」。

值得一提是,珍妮花安妮絲頓(Jennifer Anniston)與畢彼特(Brad Pitt)這對前度夫妻,今次也齊獲艾美獎提名,未知會否有機會再度一同現身。

今次是珍妮花是繼《老友記》(Friends)後相隔11年再度獲艾美獎提名,而畢彼特就因為在綜藝節目中扮演美國抗疫專家福西(Dr. Anthony Fauci )而獲提名最佳喜劇客串演員。

第72屆艾美獎頒獎禮將於9月20日在美國舉行。

▲ HBO 大受好評劇集《傳媒家族繼承人》獲18項提名。(劇照)

第72屆艾美獎提名(部分)

最佳劇集

《絕命律師》(Better Call Saul)

《王冠》(The Crown)

《使女的故事》(The Handmaid's Tale)

《獨行殺姬》(Killing Eve)

《The Mandalorian》

《黑錢勝地》(Ozark)

《怪奇物語》(Stranger Things)

《傳媒家族繼承人》(Succession)

最佳短篇劇集

《Little Fires Everywhere》

《Mrs. America》

《不可置信》(Unbelievable)

《離經叛道》(Unorthodox)

《保衛奇俠》(Watchmen)

最佳劇集女主角

珍妮花安妮絲頓 《晨早直播室》(The Morning Show)

奧莉花高雯 《王冠》(The Crown)

Jodie Comer 《獨行殺姬》(Killing Eve)

Sandra Oh《獨行殺姬》(Killing Eve)

Laura Linney 《黑錢勝地》(Ozark)

Zendaya (《Euphoria》)

▲ Netflix劇集《王冠》獲第72屆艾美獎最佳劇集、最佳女主角(奧莉花高雯)及最佳女配角(海倫娜寶咸卡達)3項提名。(網上圖片)

最佳劇集男主角

Jason Bateman《黑錢勝地》(Ozark)

Sterling K. Brown (《This Is Us》)

史提夫加維 《晨早直播室》(The Morning Show)

Brian Cox 《傳媒家族繼承人》(Succession)

Jeremy Strong 《傳媒家族繼承人》(Succession)

Billy Porter (《Pose》)

記者: Mandy