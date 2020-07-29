【養好脾胃】小朋友不長肉大人胃脹胃口欠佳　中醫推介淮山水健脾胃【附做法】

▲ 養好脾胃有助打好身體底子。

疫症肆虐，大家也要增強抵抗力。註冊中醫師馬琦傑表示，要打好身體底子必須先養好脾胃。他近日在facebook專頁介紹一款淮山水，有助健脾胃，適合成人與小朋友。

馬醫師形容，養好脾胃就如打好地基。若根基不穩，吃再多的營養品、補品，房屋也會搖欲墜，身體也難健康起來。

中醫認為，脾屬土，肺屬金，五行中，土生金。肺與皮膚和免疫力關係密切。因此要身體健康必須先養脾胃，胃強身體才強壯，胃弱身體就虛弱。

脾胃弱的症狀

小朋友：經常生病、不長肉、不增高

‍成人：胃口欠佳、胃脹、大便稀溏、肩和腳有重墜感、病後難痊癒等

淮山水

功效：養脾胃

材料：生曬淮山 20g、紫淮山5g、米2g、冰糖5g、水500ml

做法：洗淨材料，放進真空煲，煲大概4小時。

適合對象：成人、小朋友

食用建議：每日早上喝一小杯，要趁暖喝。連喝14天，會明顯改善脾胃弱的問題。

內容獲註冊中醫師馬琦傑授權轉載

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣