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【職場哲學】初入職場被資深同事欺負工作量增 藍海寧：不要凡事斤斤計較

休閒 09:36 2020/07/30

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熱門 何猷啟 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

我家附近有一家潮州菜小館，昨日途經，忽然想吃蠔仔肉碎粥，於是回家拿保溫壺再折返。

「老闆，盛滿就夠，我會照付全價。」我的外賣壼只是一人分量。「你付全價，我怎能不把你應得的分量給你？你支持環保，我送你一隻滷水蛋，坐下慢慢吃粥。」殷實的老闆把餘下的粥額外多添一點。

我的原意是少拿一點，讓老闆多賺一點；最後卻換成老闆多貼一些，我從「蝕底」變成「賺突」。當年初踏航空界，被某些資深同事多番欺負，故意要我一人做數人的工作。媽媽教導：「可以以理爭取，但不要凡事斤斤計較。願意吃虧的，最後往往不會吃虧。」

回家取保溫壺，我只省了一塊錢，但蝕了時間和腳骨力，似乎划算不來。但站在「環保」，我替地球賺了一點。賺與蝕，觀點與角度，良心與效益。人類願意「吃虧」一點，地球往往不會讓人吃虧，反而「粥上加粥」，回饋更多。

說回環保，要令家傭明白和參與環保，是一件很費神的事。簡單如買雞蛋，我家有塑膠蛋盒，但家傭總是忘了自備蛋盒。為免被責不環保，她「聰明地」到街市買以紙盒盛的蛋。我告訴她雞蛋紙盒不能回收，她半疑惑半不滿，覺得我好像諸多挑剔。

我跟她約法三章，在家她只需幫忙回收「三紙」：報紙、信紙和書刊。報紙不能濕水，信封要撕掉透明信封膠窗口，書刊雜誌要撕去帶塑膠成分的封面、封底或內頁。網購的貨箱，我請她先撕掉紙皮上的膠紙，她也表現無奈。每日我檢查她準備放進回收箱的廢物，常有「吐血」頭暈的感覺。

環保的路不好走，血迹斑斑，但一定是正路。

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撰文 : 藍海寧

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